Россия может готовить нападение на Польшу и спешно 'заметает следы': Дещица указал на план Кремля

В ближайшие дни Россия может совершить агрессию против Польши или другой страны Европейского Союза. В связи с этим посольство РФ в Варшаве начало "заметать следы".

В подтверждение этому может ситуация с дымом над посольством РФ в Варшаве. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он упоминает, что аналогичная ситуация с дымом была над киевским посольством РФ накануне вторжения в нашу страну.

"Россия готовится к тому, чтобы напасть на Польшу. Эту информацию наверняка имеют дипломатические учреждения, в том числе и Посольство России в Варшаве. И они заметают следы. Понятно, почему они это делают. Если бы там была информация и документация, которая бы не приносила ущерба Польше, то они бы ее даже и не жгли, даже если бы надо было выезжать из посольства", – отметил украинский посол.

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Однако, по словам Дещицы, если в документах или в архивах Посольства находятся подтверждение подрывной деятельности российских дипломатов на территории Польши, то это серьезное обвинение и серьезный аргумент, который может быть использован позже в международном уголовном трибунале против России.

Также он уверен, что сейчас РФ пытается создать повод для применения оружия. Дипломат отметил, что таким поводом может послужить уничтожение здания посольства России.

"России был нужен хоть какой-то повод для вторжения в Украину. Но для того, чтобы войти в Польшу, которая является членом ЕС и НАТО, необходимо подготовиться гораздо серьезнее. России нужно иметь серьезные аргументы, почему она, собственно, намерена вмешаться во внутреннюю жизнь Польши и атаковать Польшу", – рассказал дипломат.

В то же время посол Украины в Польше подчеркнул, что сейчас польское правительство пытается минимизировать этот риск.

"Вы знаете, что правительство Польши приняло решение о выдворении около 40 российских дипломатов, занимавшихся шпионской и диверсионной деятельностью. И это является подтверждением того, что Польша максимально делает все возможное, чтобы не допустить распространения войны на свою территорию и останавливать возможные провокации со стороны российских спецслужб или так называемых "дипломатических сотрудников", – объясняет он.

Напомним, российское посольство в Польше осталось без средств. По решению польской прокуратуры их счета заблокировали по подозрению в финансировании терроризма.

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