Дуда отказался от совместного фото на климатическом саммите в Баку из-за Лукашенко – СМИ

Президент Польши Анджей Дуда выступит во время климатического саммита ООН (COP-29) в Баку, несмотря на то, что он сознательно не принял участия в групповом фото с другими лидерами. Он не захотел фотографироваться из-за присутствия белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Об этом сообщает РАР. По той же причине Дуда также не появился на совместном фото участников климатического саммита COP28 в Дубае в прошлом году. На предыдущем саммите фотографироваться совместно с Лукашенко отказались также президенты Литвы и Латвии.

"Президент Польши принял участие в официальной церемонии поздравления, но не появился на совместной фотографии с другими лидерами. Президент (Анджей Дуда. – Ред.), как неофициально стало известно PAP, не захотел быть на совместной фотографии с белорусским лидером Александром Лукашенко", – говорится в сообщении.

Нынешний саммит называют "финансовым COP", поскольку впервые за 15 лет будет рассмотрен объем и структура финансирования развивающихся стран для поддержания мер по борьбе с изменением климата.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда настаивает, чтобы западные партнеры предоставили Украине все необходимое для достижения полной победы в войне против России. По его словам, успех в борьбе против агрессора важен не только для Украины, но и для всей Европы.

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