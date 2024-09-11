Дожди в Марокко и Алжире повлекли за собой масштабный паводок: погибли 20 человек, есть разрушение критической инфраструктуры. Фото

Более 20 человек погибли, а десятки считаются пропавшими без вести в Марокко и Алжире после наводнения, которое затопило села в обычно засушливом регионе. В обеих странах продолжаются спасательные работы.

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Как сообщает Аfrica news, количество погибших в указанных странах продолжает расти. Наиболее пострадавшими являются провинции Тата, Тизнит, Эррачидия, Тингир и Тарудант в Марокко и провинция Бечар в Алжире.

В Марокко сообщают о 18 погибших и четырех лицах, которые все еще считаются пропавшими без вести в вышеупомянутых провинциях. Здесь разрушены 56 домов и повреждены 110 дорог по всей зоне поражения.

В Алжире было зарегистрировано пять смертельных случаев в провинции Беxар на западе страны.

Официальные лица говорят, что за последние два дня количество осадков превышало среднегодовое. Причем проливные дожди прошли в то время, когда обе страны борются с нехваткой воды, вызванной шестью годами засухи.

В Алжире, кроме домов и дорог, там были повреждены мосты и железнодорожные линии. Местное правительство направило тысячи офицеров гражданской защиты и военных для помощи в регионы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тасманию, штат и остров Австралии, накрыл ураган и сильный ливень. Из-за разгула стихии около 30 тыс. потребителей по всему штату остались без электроэнергии, власти предупредили об угрозе наводнения.

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