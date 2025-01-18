'Достаточно территорий на Родине': немецкие ультраправые призвали выселить из страны всех украинских беженцев

Отделение ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в Баварии призвало выслать украинских беженцев из Германии. Глава местной фракции Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что Украина большая и имеет "достаточно территорий", куда можно вернуться.

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Такое предложение она озвучила на зимнем выездном заседании своей парламентской группы в четверг, 16 января, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. По словам Эбнер-Штайнер, якобы "только AfD может направить Баварию на правильный путь" и освободить людей "из мертвой хватки старого партийного государства".

Чтобы гарантировать, что страна не "наводнена получателями пособий, не желающими интегрироваться", AfD призывает к "комплексной ремиграции".

Это означает депортацию всех уголовников и иностранцев-нерезидентов, официально указано в "плане на будущее" парламентской группы.

Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на вопрос, по ее мнению, всем украинским беженцам придется покинуть страну немедленно, "даже сейчас".

Речь идет о 1,2 млн человек по всей Германии, большинство из которых – женщины и дети, и до 200 тыс. человек в Баварии, отмечает газета.

По словам Эбнер-Штайнер, Украина большая и имеет "достаточно территорий", куда можно вернуться.

Кроме того, она заявила, что "при необходимости" на границах Германии должны быть построены заборы.

Городам и муниципалитетам Баварии должно быть разрешено объявлять "чрезвычайную ситуацию с предоставлением убежища", чтобы отказать в размещении беженцев.

Беженцы должны получать только пособия в натуральной форме – это означает, что больше не будет выплат через платежную карту.

Известно, что 14-15 января отделение AfD в Баварии провело в Регенсбурге совещание, по итогам которого опубликовало два программных документа: "План будущего, новый старт для Баварии", а также "Пакет против исламизации". В них нет ни слова об Украине, речь идет только о "ремиграции", а также "высылке преступников и иностранцев без права проживания".

16 января в комментарии телеканала Sat.1 Эбнер-Штайнер заявила о требовании "ремиграции, чтобы эта страна дальше не исламизировалась". "Баварии нужна ремиграция", – написала она в соцсети X 17 января.

Однако побывавший на совещании AfD в Баварии корреспондент Süddeutsche Zeitung Иоганн Озель пишет, что Эбнер-Штайнер говорила, в частности, и о высылке украинцев.

В ландтаге Баварии в AfD 32 из 203 мест. В этом регионе Германии руководит коалиция из "Христианско-социального союза" (ХСС) и "Свободных избирателей". Следующие выборы в парламент земли состоятся осенью 2028 года, однако местная AfD проводит кампанию к досрочным выборам в Бундестаг 23 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предложила "немедленно" остановить военную помощь Украине, если РФ прекратит огонь и начнет мирные переговоры. Она также назвала призыв выделить дополнительный пакет помощи на 3 млрд евро "безответственным".

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