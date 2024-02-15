'Допрыгаемся до Украины': Лукашенко устроил чиновникам 'разнос' из-за желания студентов хорошо одеваться. Видео

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко подверг критике белорусскую молодежь за желание носить брендовую одежду. По его мнению, так можно "допрыгаться до Украины".

Об этом он заявил на совещании по вопросам образования. Лукашенко поднял "главу" профильного ведомства Андрея Иванца и отчитал его за то, что студенты хотят хорошо одеваться.

"Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют там всякие бренды, я о таких и не слышал, а если и слышал, то там только за имя нужно сумасшедшие деньги платить. Наши же хорошо шьют, да нет, надо так", – пожаловался он.

По его словам, никто не считает, сколько эти вещи стоят, а если и считают, то заявляют претензии, что не могут за такие деньги купить "такую тряпку".

"А зачем тебе эта тряпка?" – риторически спросил самопровозглашенный президент.

Он вспомнил встречу с одним миллиардером в США, одетым в аккуратный костюм. Лукашенко отметил его скромность, сказав, что там у них не принято "выпендриваться". При этом, по его мнению, если в Беларуси молодые люди не оденутся как телеведущий или телеведущая, то уже "плохо живут".

Лукашенко подытожил, что об этом нужно откровенно говорить молодежи, особенно студентам, поскольку они "лучшие среди молодых людей".

"Что же мы обманываем самих себя? Хотим допрыгаться до Украины. Поверьте, это легко. Еще один неосторожный шаг и мы там", – заявил белорусский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко ввел для себя и членов своей семьи ряд привилегий и гарантий, в том числе с правом пожизненной неприкосновенности. Также установлены новые требования для кандидата в президенты, которыми от участия в выборах дисквалифицировали представителей оппозиции.

Кроме того, Лукашенко разрешил военным страны применять против граждан огнестрельное и боевое оружие, а также спецсредства.

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил, что в Беларуси находится около 9 тысяч российских военных. Агрессор может использовать их как для нового удара по Украине с севера, так и для дальнейшего возвращения на Харьковское или другое направление фронта.

Американский Институт изучения войны заявил, что РФ отправила своих солдат в Беларусь не для того, чтобы готовиться снова атаковать Украину с севера. Прибегая к этому, Кремль пытается усилить российский обучающий потенциал и провести информационную операцию, нацеленную на Киев и Запад, считают аналитики ISW.

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