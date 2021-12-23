Домогательства и аборты без анестезии: экс-военнослужащая рассказала об издевательствах над женщинами в армии КНДР

Около 70% женщин в северокорейской армии стают жертвами сексуального насилия. Их унижают, бьют, подвергают нечеловеческим издевательствам, им не дают еды, а в случае беременности проводят аборты без анестезии.

Об издевательствах над женщинами в армии Северной Кореи рассказала сбежавшая с территории страны бывшая военнослужащая, назвавшаяся Дженнифер Ким, написал Mirror. Она рассказала о своем горьком опыте и о том, что происходит в армии с другими женщинами.

Дженнифер сообщила, что издевательства в северокорейской армии над женщинами носят систематический характер, а жестокие наказания происходят не из-за вины той или иной военнослужащей, а чтобы запугать ее и других и чтобы те в итоге стали более послушными. Она отметила, что сексуальному насилию подвергаются две из трех женщин в армии и рассказала, что сама пережила этот горький опыт.

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Дженнифер отметила, что явиться к политическому советнику в офис ей приказали, когда ей было 23 года. Тогда она понимала зачем ее вызывают, также она понимала, что отказ прийти потянет за собой жестокое наказание, в том числе репрессии.

"Это означает, что вы не сможете найти хорошую работу, и это будет проблемой, когда вы попытаетесь выйти замуж. Что я могла выбрать? В конце концов, он подверг меня сексуальному насилию", – поделилась женщина.

Выживая не более чем на трех ложках кукурузы в день, Дженнифер была настолько истощена, что менструация наступала только раз в четыре-шесть месяцев. Однако это не помешало ей забеременеть.

"Я рассказала политическому советнику о моем физическом состоянии. Несколько дней спустя он сказал мне: "Иди в военно-медицинский офис в 10 часов вечера". Я пошла в военно-медицинский офис, как он мне и сказал. Там военный хирург уже ждал меня. Он сделал мне аборт без анестезии", – сказала Дженнифер.

Она добавила, что из-за пережитого она не может иметь детей.

"Мне трудно вступить в хороший брак. Кроме того, стыд, который я чувствовала тогда, все еще не дает мне покоя", – призналась женщина.

Она также рассказала, как за несколько лет военной службы использовала всего четыре гигиенических прокладки. Вместо этого ей и ее товарищам давали марлю, обычно используемую для перевязки ран, которую нужно было промыть и использовать повторно.

"Были времена, когда я забирала использованную марлю, оставленную уволенными старшими офицерами", –сказала она.

Когда даже этого не было, женщинам приходилось пользоваться портянками.

"Толстая и жесткая ткань вызвала натирание, которое, в свою очередь, раздражало кожу и вызывало отек. Каждый раз, когда я делала шаг, боль была такой сильной, что я плакала", – вспомнила она.

Обмотки приходилось стирать и использовать повторно, но в неотапливаемых бараках они не высыхали, поэтому их использовали мокрыми.

Дженнифер, которая сейчас живет в США, рассказала, что все еще чувствует боль, которую она испытала после наказания. Так, по ее словам, провинившихся военнослужащих заставляли окунать руки в ледяную воду, а потом говорили взяться за железный прут. Когда кожа рук примерзала к железу, прут отрывали от рук вместе "с мясом".

"Я все еще чувствую боль от размышлений об этом", – сказала она.

Также Дженнифер вспомнила, как голодала. По ее словам, приходилось даже воровать, чтобы выжить.

Однажды Дженнифер и ее товарищ – оба были слишком голодны, чтобы спать – украли с соседнего кукурузного поля несколько початков кукурузы

"На обратном пути мы сидели на дороге и ели сырую кукурузу. Сейчас вокруг меня много вкусной еды, но ничто не может сравниться по вкусу с сырой кукурузой, которая у меня была тогда. Это была самая сладкая и вкусная еда, которую я когда-либо ела", – вспомнила женщина.

Бывшая военнослужащая рассказала о своих испытаниях в интервью Комитету по правам человека в Северной Корее (HRNK). Там отреагировали на историю Дженнифер и отметили, что "женщины-солдаты Северной Кореи подвергаются безжалостному насилию, недоеданию, жестоким наказаниям, сексуальным домогательствам и сексуальному насилию.

Известно, что с 2015 года военная служба является обязательной для всех северокорейских женщин с момента окончания школы до 23 лет.

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