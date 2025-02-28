'Должны сделать выбор': Макрон призвал Европу отвергнуть 'вассальную зависимость' от США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что политика европейских стран не должна быть зависима от администрации США. Европе необходимо "заново открыть для себя вкус к риску, амбициям и власти" перед лицом непредсказуемости Штатов, в частности при президентстве Дональда Трампа.

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По его словам, такой позиции нужно придерживаться и в вопросе Украины, и в вопросе таможенных пошлин. Об этом он говорил во время официального визита в Португалию 28 февраля, передает BFMTV.

По словам журналистов, эта официальная поездка главы французского государства в страну гвоздик, первая более чем за четверть века, имела целью отметить глубину и плотность связей между двумя странами. Однако, говорится в отчете Елисейского дворца, Макрон воспользовался случаем, чтобы донести свое послание европейцам.

"Я вижу, как многие люди в нашей Европе говорят: "Нам придется быть любезными с американцами, это пройдет, нам придется гнуть спины". Но ответ не в подчинении, и я не в счастливой вассальной зависимости", – заявил президент Франции.

По его словам, наоборот, европейцы могут быть убеждены в одном: "они должны быть объединенными и сильными больше, чем когда-либо". А для этого, считает Макрон, "европейцы должны сделать очень глубокий выбор… по технологическим, промышленным и оборонным вопросам".

Напомним, что после встречи с американским коллегой лидер Франции заявил, что Вашингтон должен сосредоточиться на торговом противостоянии с Китаем, а не с Европой. В частности, Эммануэль Макрон выразил надежду, что смог убедить Дональда Трампа не вводить новые пошлины против европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA, Париж, Лондон и другие европейские столицы готовы взять на себя основную часть бремени в обеспечении послевоенной безопасности Украины: Франция и Великобритания могут отправить на украинскую территорию своих военных – но только при условии помощи США. По данным СМИ, эти гарантии безопасности обсуждались на встрече Макрона и Трампа в Вашингтоне 24 февраля.

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