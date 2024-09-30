'Должно произойти что-то очень-очень необычное': Огрызко предположил, как победа ультраправых в Австрии повлияет на отношения с Украиной

В Австрии на парламентских выборах побеждает пророссийская ультраправая "Австрийская партия свободы" под руководством Герберта Кикля. Эта политсила выступает за прекращение помощи Украине, однако, вероятнее всего, эта победа не повлияет на поддержку нашего государства.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко. Он объяснил, что Кикля и его партию, с высокой вероятностью, вряд ли кто-нибудь пригласит в коалицию.

"Должно произойти что-то такое очень необычное, чтобы он стал членом коалиции. Он хочет играть первую роль, он уже где-то заявлял, что он не соглашается на то, чтобы войти в коалицию, стать, так сказать, вторым номером. То есть он сразу видит себя канцлером. На это никто, по меньшей мере, по состоянию на сейчас, никто из австрийских других политиков, идти, безусловно, не хочет", – отметил дипломат.

Поэтому, скорее всего, в Австрии будет создана коалиция социалистов-международников, также, возможно, к ним присоединятся либералы.

"Пока что, конечно, мы можем только немножко так фантазировать, но я не вижу в этом никакой проблемы с точки зрения помощи Украине. Есть проблема в том, что в Европе сейчас появляются и приобретают все большую популярность или левая, или правая популистские силы, эта "Свобода" в том числе. Поэтому это проблема, и здесь надо думать нашим европейским партнерам, как менять настроения общества. А эти люди, они ненадолго", – отметил Огрызко.

Опираясь на свой дипломатический опыт, он отметил, что участие "Партии свободы" в коалиции вряд ли произойдет. Где-то 24 года назад эта политсила уже побеждала и формировала правительство. Тогда министра иностранных дел Австрии не принимали ни в одной европейской столице.

"Госпожа министр ездила по столицам, ее там не принимали, она ходила по средствам массовой информации, выступала там, где ей давали возможность выступать и объясняла, что австрийская эта "Партия свободы", что она не такая уж плохая. Но политический имидж Австрии был на годы подорван. Я не думаю, что австрийские политики сейчас хотят повторения этого неприятного эпизода в их истории", – резюмировал Огрызко.

В том же случае, если "Партия свободы" окажется в оппозиции, ее позиция ни на что не будет влиять, в частности на вступление Украины в Евросоюз, а также на поддержку украинцев, переехавших в Австрию из-за войны.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительные результаты парламентских выборов в Австрии свидетельствуют о победе ультраправой "Партии свободы" во главе с бывшим главой МВД страны Гербертом Киклем.

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