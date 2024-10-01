Должен отражать современный мир и реагировать на обеспокоенность о безопасности: Дания выступила за расширение Совета безопасности ООН

В Дании считают, что Совету безопасности Организации Объединенных Наций нужно увеличить количество ее членов. Это необходимо для того, чтобы этот орган оставался эффективным.

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Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, передает "Укринформ". Он хотел бы, чтобы Совбез ООН "был в лучшей форме".

"Я бы хотел, чтобы Совет безопасности ООН был в лучшей форме: более подотчетный, более эффективный, более прозрачный и, более всего, более инклюзивный и репрезентативный", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что миру нужен Совет безопасности, который отражал бы современный мир и был способен реагировать на "беспокойства касательно безопасности людей по всему миру".

"Дании очевидно, что это требует расширения Совбеза. Мы хотели бы видеть больше постоянных и больше избранных членов", – подчеркнул Расмуссен.

Кроме того, он призвал ограничить использование права вето постоянными членами Совбеза ООН – среди них, напомним, есть страна-агрессор Россия, а также Великобритания, Китай, США и Франция.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не исполняет роль постоянного члена Совбеза Организации Объединенных Наций. Москва, как член Совбеза, должна нести ответственность за мир во всем мире, однако она является агрессором, жестоко напавшим на суверенную Украину.

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