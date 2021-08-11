Вчера в азербайджанской прессе случайно наткнулся на статью, в которой говорилось о том, что экс-сотрудник МИД Азербайджана, бывший посол Азербайджана в ряде стран, доктор филологических наук Исфандияр Вагабзаде заочно ответил на очередную разнузданную речь буйного параноика, а заодно и депутата Госдумы Владимира Жириновского, больше известного как "жирик", где он назвал азербайджанцев баранами. Этот персонаж с самого начала своей политической карьеры, инспирированной еще КГБ, известен тем, что попал в когорту лиц, которых нельзя назвать "черноротыми" не потому, что это – слишком жесткое и оскорбительное определение, а наоборот – недостаточно емкое и не передающее всю ту выгребную яму, которой является его глотка.

Этому персонажу принадлежат идеи не просто уничтожать народы и страны, но делать это с помощью ядерного оружия. Так, он открыто призывал нанести ядерные удары по США, Европе, Украине, Турции, а возможно и по другим странам или группам стран. Просто нам крайне мерзко следить за творчеством этого пациента и наверняка мы что-то упустили, из этого списка. Видео с его помойными речами тиражируются в Сети и – о чудо! – ни Ютуб, ни Гугл не видят в них ни живодерского экстаза, ни экстремизма, ни призывов к насилию. Что характерно, Жириновский – цельная и неизменная фигура. Если Путин, Шойгу и прочая публика дрейфовала в сторону маразма годами, то это тело с маразмом родилось и никакой другой роли оно просто не знает.

Видео дня

В общем, очень долгое время Сеть заливалась его позорными откровениями и это никак не повлияло ни на его депутатство, ни даже на вицеспикерство в Госдуме. Это значит, что для власти этот пес – хороший и лает правильно. По крайней мере, хозяин Тузика не обижает, а тот – не выпускает из своих зубов грелку, тапки и что там ему дадут подержать. Но вот у доктора Вагабзаде кончилось терпение и он записал видео с обращением к Жирику, в ответ на оскорбление азербайджанцев.

В общем, господин Вагабзаде не сказал ничего нового, а просто назвал подонка – подонком и сделал это красиво и элегантно, натыкав носом как самого Жирика, так и его хозяина – Путина, напомнив о том, что лично он во время совка воевал в Афганистане, пока Жирик с Путиным играли в карманный бильярд. В общем, доктор сделал пациенту больно и тот завизжал с удивительной для его возраста силой.

Понятно, что площадкой для своего возмущенного ответа он избрал эфир передачи "Соловьиный помет", где он не просто обрушился на обидчика, но и поставил ряд требований правительству Азербайджана. В частности, Жирик сказал следующее:

"Направим жесткое письмо главе республики [Азербайджан] с требованием на месте возбудить уголовное дело. Это оскорбление <…>. Это средневековье"

Вот так! Тридцать лет непрерывных помоев, оскорблений и отборной дряни, которую выливал пациент, он считает нормальной практикой, а когда ему указали на то, кем он является и как следует называть тех, кто дает подобному психбольному ворочать языком, это его зацепило и он требует привлечь к ответственности. Но если в принципе допустить наказание Исфандияра Вагабзаде и предположить, что его оштрафуют, например, то в таком случае Жирика надо повесить, четвертовать и после этого – месяц расстреливать каждый день, с 9:00 утра и до 18:00 вечера.

Но в любом случае, мы объявляем суровые "респект и уважуху" доктору Исфандияр Вагабзаде и высказываем пожеланием: "Доктор, жгите еще!"

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