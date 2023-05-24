'Добровольцы пойдут против Лукашенко, народ поддержит': польский генерал призвал готовиться к восстанию в Беларуси

Бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, выразил мнение о возможности вооруженного восстания в Беларуси. Он призвал поляков готовиться к такому развитию событий.

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Такое мнение Скшипчак высказал в эфире телеканала Polsat. Также он отметил, что белорусский народ поддержит добровольцев, которые сейчас воюют в Украине.

По словам польского генерала, если контрнаступление Украины будет успешным, белорусские вооруженные группировки, сейчас находящиеся на стороне украинских сил, могут сыграть активную роль в попытке свергнуть режим самопровозглашенного президента Беларуси, Александра Лукашенко.

"Готовьтесь к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет. Дело в том, что мы не должны проспать этот момент. Мы должны быть готовы поддержать те войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, так же, как мы помогаем украинцам", – считает Скшипчак.

Польский генерал считает, что белорусский народ поддержит добровольцев, которые сейчас воюют в Украине, и "пойдет против Лукашенко с энтузиазмом".

"У него больше нет военного потенциала, чтобы предотвратить такое восстание. Россия ему не очень поможет, потому что у нее будут свои проблемы", – добавил он, призвав польские власти готовиться к массовому наплыву белорусов в Польшу в случае восстания.

Как сообщал OBOZREVATEL, польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что попытки российских войск занять Бахмут и Соледар Донецкой области Украины и вероятное новое наступление РФ – связанные между собой операции. Кремлевский диктатор Владимир Путин, по его мнению, хотел бы соединить оккупированные территории востока с другими украинскими землями вдоль реки Ворскла и левого берега Днепра после их захвата.

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