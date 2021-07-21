До потери сознания: молдовские политики устроили драку в прямом эфире. Видео

В эфире политического телешоу Молдовы подрались бывший советник президента Сержиу Тофилат и экс-вице-министр внутренних дел Геннадий Косован. Причем Тофилат вполне профессионально выполнил удушающий прием и его соперник потерял сознание на глазах у миллионов зрителей.

Об этом сообщил Telegram-канал "Sputnik Молдова". В результате горячей перепалки в студию пришлось вызвать медиков для оказания помощи Косовану (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, во время передачи, где оба политика выступали экспертами, между ними возникли разногласия по одному из обсуждаемых в эфире вопросов. Пылкий нрав бывших чиновников привел к переходу на личные оскорбления. Косован назвал Тофилата недоноском и плеснул в него водой из стакана, чтобы остудить его пыл. Однако это лишь раззадорило экс-советника и он набросился на обидчика с кулаками.

Видео дня

Руководство телеканала заявило, что крайне негативно относится к мордобоям во время своих передач и данный инцидент не был предварительно срежиссирован. Другие участники программы постарались примирить политиков после того, как Косован пришел в себя.

Согласно информации молдавского Jurnal TV, им это удалось и соперники пожали друг другу руки прямо в студии, где между ними произошел конфликт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в грузинском парламенте подрались депутаты из-за того, что журналистов не пропустили в зал заседаний, несмотря на наличие пропусков. В ходе драки у некоторых депутатов была порвана одежда