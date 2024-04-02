Дмитрий Кулеба посетит конференцию, посвященную военным преступлениям России в Украине в Гааге: что известно

Во вторник, 2 апреля, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Гаагу (Нидерланды), где примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины". На ней среди прочего будут обсуждать преступления, совершенные российскими оккупантами на территории нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. Целью этой конференции является обсуждение пункта 7 Формулы мира президента Владимира Зеленского, который называется "Восстановление справедливости".

Особое внимание также будет сосредоточено на дальнейших шагах на пути к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое совершила Россия.

"Кроме организаторов конференции – Украины, Королевства Нидерланды и Европейской комиссии – участие в мероприятии примут прокурор Международного уголовного суда, генеральный секретарь Совета Европы, президент Евроюста, представители Международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) и другие", – сообщили в МВД.

По результатам конференции будет принята политическая декларация.

Кроме участия в конференции Дмитрий Кулеба проведет ряд двусторонних переговоров, в том числе с нидерландской коллегой Ханке Бряунс Слот.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "усвоила уроки прошлого" и не позволит России снова разрушать мирные усилия других стран. РФ с начала агрессии против Украины в 2014 году постоянно препятствует любым мирным переговорам и инициативам.

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