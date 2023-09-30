Дмитрий Кулеба: Африка заинтересована в размещении на своей территории производства украинского оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны Африки заинтересованы не только в закупке оборонной продукции украинского производства, но также и в размещении на своих территориях мощностей по ее выпуску. Они ожидают возвращения военной техники из Украины на свой рынок, который с началом полномасштабного вторжения, очевидно, был закрыт.

Слова дипломата передает агентство "Интерфакс-Украина". На панельной дискуссии в рамках Международного Форума оборонных индустрий он заметил, что Африка была крупнейшим рынком сбыта украинской военной продукции до 2022 года.

"Сегодня Африка ждет возвращения украинских компаний на этот рынок для продажи оружия. Пока эта опция, очевидно, закрыта. В одной африканской стране, общаясь с лидером этой страны, он так доверительно посмотрел мне в глаза и говорит: "Вам столько оружия уже послали, вам столько точно не нужно. Может, немного поделитесь с нами?" То есть там другое восприятие наших потребностей", – заметил Кулеба.

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Глава МИД также добавил, что размещение украинских мощностей по производству военной промышленности на африканском континенте станет ответом на высокий спрос. "Это уже новый тренд", метко подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий Rheinmetall создаст совместное предприятие с украинской оборонно-промышленной группой (UDI), бывшим "Укроборонпромом". Правительство ФРГ дало окончательное добро к процессу стратегического сотрудничества двух государств и компаний.

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