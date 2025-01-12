Для Украины, но не совсем: Германия разместит в Польше ЗРК Patriot и своих военных

Германия планирует разместить на территории Польши две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Также в страну будут переброшены около 200 немецких военнослужащих.

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Берлин идет на такой шаг, чтобы защитить логистический узел в Польше, который необходим для защиты Украины от российской агрессии. Об этом сообщает мониторинговый проект German Aid to Ukraine.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, его страна будет играть ключевую роль в защите логистики, необходимой для поставок вооружения в Украину. Примечательно, что о планах Германии разместить в Польше ЗРК Patriot стало известно еще в конце 2024 года.

Позже в немецком оборонном ведомстве подтвердили намерения Берлина, отметив, что переброска войск и систем противовоздушной обороны необходима для защиты польского воздушного пространства.

С конца января 2025 года две батареи MIM-104 Patriot и в общей сложности 200 солдат Бундесвера должны быть развернуты в Польше на предполагаемый срок в шесть месяцев. Это означает, что немецкие войска с этой задачей возвращаются в Польшу после перерыва более чем в год, поскольку они уже были временно развернуты в Замостье после удара 15 ноября 2022 года, в результате которого погибли два гражданин Польши.

Примечательно, что Германия будет не первой страной, которая прибегла к такому шагу. Ранее Норвегия разместила собственных солдат, управляющих огневым подразделением NASAMS и четыре истребителя F-35 в польском аэропорту Жешув-Ясенка в декабре 2024 года.

Помимо защиты поставок военной техники на Украину с польской стороны с помощью современных систем ПВО, немецкие военные также будут выполнять новую логистическую задачу. По словам Писториуса, Бундесвер предоставит Airbus A330 на весь год для выполнения задач по дозаправке в воздухе.

Ранее сообщалост, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус добиваются до выборов в Бундестаг выделения нового пакета военной помощи Украине на 3 млрд евро. Однако канцлер Олаф Шольц блокирует принятие решения.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Борис Писториус по итогам 25-го "Рамштайна" заявил, что Германия передаст Украине 50 дополнительных ракет к системам IRIS-T, которые изначально предназначались для Бундесвера. Также Киев получит 20 БМП Marder и 22 боевых танка Leopard 1А5.

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