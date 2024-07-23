Для Харрис Россия – проблема второго уровня: Климкин объяснил, поможет ли она Украине

Вице-президент США Камала Гаррис, которая примет участие в выборах президента США, в случае избрания может вести политику в отношении России, которая будет отличаться от политики действующего президента Джо Байдена. В частности, потому, что она принадлежит к другому поколению и не считает страну-агрессора Россию стратегическим соперником США.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Ситуация может измениться, поскольку у Камалы нет такого багажа после Холодной войны", – отметил он.

В частности, по мнению дипломата, Харрис оценивает Россию не так, как Байден.

"Она не видит Россию как равную Соединенным Штатам. Она видит Китай как основного стратегического соперника США, а Россию видит скорее как проблему второго уровня. Претензии Путина в контексте великих держав она точно не будет принимать", – подчеркнул он.

Климкин также обратил внимание на то, что Харрис принадлежит к другому поколению. "Для нее Холодная война – это то, что давно кончилось. И все эти балансы, желание Путина как-то восстанавливать свою зону влияния – это то, что от нее очень далеко. Она не будет относиться к этому столь чувствительно", – спрогнозировал он.

"Но многое зависит от того, какая у нее будет команда, и внешнеполитическая, и по вопросам безопасности. От этих людей будет зависеть пусть не все, но немало", – уверен дипломат.

Читайте также полную версию интервью: "Трамп хочет закончить войну в Украине, но не имеет плана, а Харрис не воспринимает Путина. Интервью с Климкиным".

Как писал OBOZ.UA, вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении принять участие в выборах президента от Демократической партии. Ранее ее как кандидата поддержал действующий президент США Джо Байден.

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