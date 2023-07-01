Директор ЦРУ звонил по телефону начальнику ГРУ РФ, чтобы заверить в непричастности США к попытке мятежа Пригожина – Reuters

Директор ЦРУ Уильям Бернс после однодневного мятежа ЧВК "Вагнер" в России контактировал с главой российской разведки Сергеем Нарышкиным. В ходе телефонного разговора Бернс уверил собеседника в том, что США не имеют никакого отношения к организации мятежа российских наемников.

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Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, директор ЦРУ Уильям Бернс на этой неделе звонил главе российской разведки Сергею Нарышкину после короткого на мятежа в России 23-24 июня под предводительством главаря российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В ходе разговора Бернс уверил Кремль в том, что Соединенные Штаты не имеют к попытке "переворота" никакого отношения.

Как подметили журналисты Wall Street Journal, Бернс и Нарышкин стали самыми высокопоставленными представителями двух государств, которые контактировали после бурных событий 23-24 июня в России.

Напомним, ранее в США крайне осторожно комментировали вооруженный мятеж Пригожина из опасений, что Кремль начнет обвинять в организации восстания страны Запада.

Так, в понедельник, 26 июня, президент США Джо Байден заявил, что восстание наемников является внутренним делом России и Штаты и их союзники никак к этому не причастны.

Спустя два дня в ходе общения с журналистами Байден был чуть более многословен. Он заявил, что восстание Пригожина сделало президента РФ Владимира Путина гораздо слабее. Ведь российский диктатор теперь несет поражения не только на поле боя в Украине – он проигрывает и войну у себя дома.