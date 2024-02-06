Дипломаты отреагировали на заявление Грузии об обнаруженной взрывчатке из Украины

В посольстве Украины в Грузии отреагировали на заявление грузинской Службы государственной безопасности по транспортировке взрывчатки в Россию. Дипломаты подчеркнули, что проверяют обнародованную информацию и заявленную причастность к противоправной деятельности граждан Украины.

Также в посольстве Украины призвали грузинскую сторону воздержаться от политизации дела. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства Украины в Грузии.

5 февраля 2024 года в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что предотвратили транзит взрывчатки из Украины в Россию. 14 кг взрывчатого вещества C-4, по данным грузинской спецслужбы, якобы были замаскированы под аккумуляторы для электромобилей.

На обвинения отреагировали украинские дипломаты.

"Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности относительно причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела", – говорится в заявлении посольства Украины.

Также дипломаты подчеркнули, что заинтересованы и готовы к конструктивному взаимодействию с правоохранительными и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов.

Напомним, согласно версии, которую озвучил накануне руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе, взрывчатку якобы отправили из Одессы. Через Румынию, Болгарию и Турцию груз, по его словам, 19 января попал на территорию Грузии. Мгеладзе также заявил, что пунктом назначения груза был указан российский Воронеж.

Согласно заявлению руководителя СГБ, "организатором процесса" был уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе. Ему якобы помогали еще семь граждан Грузии, двое граждан Армении и трое украинцев.

Мгеладзе считает, что с помощью опасного "груза" планировалось совершение взрывов на территории РФ, а также, возможно, в Грузии. Кроме того, он убежден, что в "подготовке и организации терактов" их организаторы намеревались обвинить грузинские власти.