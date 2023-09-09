Дипломаты достигли компромиссов по заявлению G-20 о войне в Украине и санкциям против РФ – Bloomberg

Ключевой интригой двухдневного саммита "Группы двадцати", стартовавшего 9 сентября в столице Индии Нью-Дели, стал вопрос, будет ли по итогам встречи принята совместная декларация. "Камнем преткновения" являлась война России против Украины, упоминания о которой стали причиной блокирования РФ и Китаем коммюнике G20 по итогам саммита в Индонезии.

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Однако в этот раз совместная декларация с упоминаниями о войне в Украине может быть принята. Издание Bloomberg сообщило о достижении компромисса по заявлению G-20 о войне в Украине.

В ходе обсуждения текста итоговой декларации саммита, по данным Bloomberg, в Нью-Дели удалось добиться "прорыва". Издание утверждает, что дипломаты смогли согласовать "компромиссные формулировки", удовлетворивших всех участников G-20, разделившихся по признаку резкого осуждения или "нейтралитета" в вопросе российской агрессии против Украины.

Так, пишет издание, текст совместной декларации G-20 лишился большинства формулировок, которые выражали разногласия во взглядах на такие вопросы, как санкции и прямое осуждение войны России, зато их изменила единодушная позиция, подкрепленная ссылками на принципы Организации Объединенных Наций.

В частности, если в тексте коммюнике саммита в Индонезии, проходившего в ноябре 2022 года на Бали, содержалась формулировка "большинство членов решительно осудили войну", против которой выступили Китай и Россия – в сентябрьском тексте ее не будет. В документе напомнят о принципах Устава ООН, которые запрещают применение силы и ратуют за территориальную целостность.

Новый проект также приветствует усилия, направленные на достижение "всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".

"В отличие от прошлогоднего текста, в нем отсутствует спорный вопрос санкций, по которому члены Организации не смогли прийти к согласию. Ожидается, что финальное заявление снова будет прямо ссылаться на войну России "в Украине", а не на войну "против Украины", чего добивались США и их союзники и против чего выступала Москва", – пишет издание.

Также совместное заявление G-20, по данным Bloomberg, будет включать фразу, которую неоднократно повторял после 24 февраля 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди: "сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны".

Напомним, в этом году на саммите G-20 второй раз подряд не будет российского президента Владимира Путина: из-за страха ареста по ордеру Международного уголовного суда российский диктатор снова послал вместо себя на международное мероприятие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Сам Путин после начала полномасштабной агрессии против Украины и особенно после обвинений в похищении украинских детей практически не выезжает за пределы РФ.

Впервые с 2008 года это важное международное мероприятие не посетит лично лидер КРН. Си Цзиньпин прислал вместо себя премьер-министра Китая. Одной из причин "демарша" главы Китая считают территориальные противоречия КНР с Индией, которые незадолго до старта саммита в Нью-Дели вновь обострились.

Как повлияет отсутствие Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммит, смогут ли западные страны воспользоваться случаем для сближения с Глобальным Югом и изменит ли позицию "нейтралитета" в вопросе российско-украинской войны Индия, читайте в тексте OBOZREVATEL.