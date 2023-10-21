Диктаторы ведут мир к Третьей мировой, Америка защищает свободу: почему речь Байдена встряхнула всех

Вечером 19 октября президент США Джо Байден обратился к американскому народу с речью, транслируемой всеми ведущими телеканалами США. Выступление главы государства было посвящено международной ситуации, которая сложилась вокруг нападения боевиков ХАМАС на Израиль и войны в Украине и вокруг.

Поддержку для Израиля и Украины планируют объединить

В своей речи американский президент отметил необходимость поддержать как Украину, так и Израиль, обратив внимание на то, что обе воюющие страны находятся в переломном моменте истории. Кроме того, Джо Байден также обратился в Конгресс США с призывом поддержать новое финансирование программ помощи, чтобы остановить террор ХАМАС и агрессию России против Украины.

Видео дня

В частности, он подчеркнул, что "обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для национальной безопасности Америки. Когда террористы не платят цену за свой террор, когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больше хаоса и еще больше разрушений". Судя по следующим словам Байдена, его визит в Израиль произвел на него огромное впечатление. Американский президент отметил, что его сердце разбито из-за событий и жертв на Ближнем Востоке, но наряду с этим он вспомнил о жертвах войны в Украине: "Мы не забыли о массовых захоронениях, ... о тысячах украинских детей, насильственно вывезенных в Россию, украденных у родителей ".

США впервые поставили путинский режим на один уровень с террористами ХАМАС

Далее глава Белого Дома довольно четко сформулировал вещи, которых долго ждал весь цивилизованный мир: "ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но у них есть кое-что общее: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию, полностью уничтожить". Кроме того, Джо Байден особо отметил, что ХАМАС не представляет палестинский народ, а только использует палестинцев в качестве живого щита, из-за чего страдают мирные жители.

В итоге президент США добавил: "Мы не можем позволить, чтобы мелочная взбешенная партийная политика помешала нам воплотить нашу ответственность как великой нации. Мы не можем допустить и не допустим победы таких террористов, как ХАМАС и тиранов, как Путин. Я отказываюсь разрешить этому случиться. Нет ничего недостижимого для нас. Если мы действуем вместе. Мы должны помнить, кто мы. Мы Соединенные Штаты Америки!". – подчеркнул Байден в обращении к народу.

Поддержка Украины будет увеличиваться

После этого Джо Байден обратился к Конгрессу и попросил его приложить усилия, чтобы поставки необходимого для защиты Украины оружия не прерывались, "чтобы Украина могла прекратить жестокость" российского вторжения. Кроме того, американский президент объяснил особые преимущества военной помощи Украине: "Мы отправляем Украине технику, которая лежит у нас на складах. И когда мы используем деньги, предоставленные Конгрессом, мы на эти средства пополняем наши собственные запасы новым оборудованием, оружием, которое защищает Америку и которая сделана в Америке". В завершение Байден добавил давно очевидную всем украинцам истину: "Если мы не остановим жажду Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится Украиной".

Самая сильная речь Байдена за последнее время

Речь американского президента вызвала одобрительную реакцию в политических кругах союзников Запада, даже среди находящихся в оппозиции республиканцев. Ее высоко оценили и в Украине, в частности, посол Украины в США Оксана Маркарова назвала речь Байдена одной из лучших. Она отметила наиболее знаковые моменты речи, в частности, что бюджетный запрос в поддержку Украины будет подан в Конгресс в рамках совместного пакета с Израилем, а Украина и Израиль названы "критически важными" партнерами США, поддержка которых отвечает национальным интересам Америки. Кроме того, впервые на уровне президента США были проведены параллели между путинским террористическим режимом и террористами ХАМАС, также было заявлено о роли Ирана в поддержке как РФ, так и палестинских террористов.

Речь должна воплотиться в помощь Украине, но значительно больше, чем сейчас

И хотя существует соблазн сравнить данное выступление Байдена со знаменитой фултонской речью Уинстона Черчилля 1946 года, заложившей идеологический фундамент Холодной войны, нужно все же потребовать от американского президента более действенных шагов. Можно согласиться, что мир стремительно делится на блоки – западный, антизападный и нейтрал, повторяя конфигурацию предыдущей Холодной войны, но сейчас события складываются в несколько ином порядке. Фактически с вторжением в Украину началась активная фаза Третьей мировой войны, в которой следующей точкой бифуркации ситуация вокруг Израиля, где есть риски начала масштабной региональной войны. Другими двумя потенциальными точками новых войн в мире есть противостояние Северной и Южной Кореи и Тайвань.

Поэтому, кроме громких речей, Джо Байден должен доказать свою способность к решительным действиям. Украина, наконец, должна получить от США все те объемы оружия, включая современные самолеты, дальнобойные ракеты и средства ПВО, что позволит нам освободить свои территории. Именно это может сделать из президента Джо Байдена историческую фигуру, приложившую усилия к победе над путинским режимом, или он навсегда войдет в историю как президент, который не смог удержать российских, иранских и китайских диктаторов от развязывания Третьей мировой войны.