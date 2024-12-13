'Дикое поле и черная дыра': Бессмертный объяснил, готов ли мир к распаду России

Мир переживает из-за возможного распада Российской Федерации, потому что не понимает, каким будет эффект этого события. И в составе РФ "есть территории, которые явно на сегодняшний день уже предъявили свои интересы по самоидентификации".

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Об этом заявил дипломат Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA. "Что касается этой проблемы, она не является в принципе проблемой в мировой истории, потому что те, кто самоидентифицировался, выходят с положительным решением и содержанием. Кто не самоидентифицировался, они останутся в этой тюрьме народов, этносов и так далее", – отметил эксперт.

Он не исключает, что Россия может развалиться, как в свое время распался Советский Союз. И на это есть несколько причин.

"Во-первых, это кремлевская военщина и клика. Потому что это не власть. Это незаконно избранная [власть], это люди, захватившие власть. Потому надо говорить "диктатор и клика". Тогда все становится на свои места... Это люди, захватившие государственный инструмент и паразитирующие благодаря этому инструменту на обществах", – сказал дипломат.

Он высказался и относительно тех, кто может выйти из состава РФ. "Очевидно, что такие республики, как Татарстан, давным-давно готовы к этому. Так, как и другие, в частности, Дагестан и так далее. Но есть те, которые не самоидентифицировались", – указал Бессмертный.

"Ведь посмотрите внимательно на карту России. Там есть территории, которые явно на сегодняшний день уже предъявили свои интересы по самоидентификации и самоопределению. Но пространство между ними – непонятно, что это. Это что, Россия, или что это такое? Или это просто территория какая-то? Вообще очень интересно проработать, вот так перед собой взять список наций и народностей. И второе – регион их расселения. И когда вы попытаетесь это наложить друг на друга, вы поймете, что на территории России есть пустоты", – заявил дипломат.

Он задался вопросом: что такое эти пустоты? "А это дикое поле. Это черная дыра. Не случайно же в геополитической терминологии эта территория издавна называется черной дырой", – считает эксперт.

Бессмертный добавил, что само понятие "русские" или "россияне" носит прилагательный характер. А нация – существительное, как "украинец", "поляк", "грузин" и так далее.

"Поэтому здесь есть проблема, которая и с точки зрения гуманитарного образования не исследована", – сказал он, указав, что Запад пугает неизвестность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В интервью Time избранный глава США Дональд Трамп раскритиковал разрешение ВСУ бить по России западными ракетами.

– По данным СМИ, администрация действующего американского президента Джо Байдена наращивает поставки техники и оружия Украине перед тем, как во главе Белого дома станет Дональд Трамп. Источник CNN назвал это "исторической попыткой" передать Киеву больше военной помощи.

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