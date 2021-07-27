Девушка, погибшая во время камнепада в Индии, накануне трагедии восхищалась красотой гор. Фото

Во время обвала камней в Индии погибла доктор Дипа Шарма. Накануне своей гибели девушка публиковала в сети фото, где восхищалась красотой природы.

Девушка публиковала в Twitter фото на фоне гор. "Жизнь ничто без матери-природы", – писала она.

Также медик показала видео "последней точки в Индии, куда допускаются гражданские жители".

"За этой точкой примерно в 80 км впереди у нас будет граница с Тибетом, который Китай незаконно оккупировал", – писала она в сети.

Видео дня

Напомним, что в Индии из-за камнепада, вызванного оползнем, разрушился мост. В результате ЧП погибли девять человек, еще трое получили травмы. Состояние пострадавших – тяжелое, они находятся в больнице.

Также камни повредили мост через реку Баспа и несколько автомобилей у подножья авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии в штате Махараштра сильные ливни спровоцировали разрушительное наводнение. Из-за ненастья разрушено много зданий, а количество жертв достигло 125 человек.