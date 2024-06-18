Десятки военных из КНДР пересекли границу с Южной Кореей, были слышны выстрелы: что произошло

Утром 18 июня северокорейские солдаты, работающие в демилитаризованной зоне, которая разделяет корейский полуостров на две страны, ненадолго пересекли границу Южной Кореи. Они вернулись на свою сторону после того, как Юг произвел предупредительные выстрелы.

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Это стало вторым нарушением границы со стороны КНДР менее чем за две недели после аналогичного инцидента 9 июня. Подробности сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS).

По его данным, инцидент произошел около 08:30 по сеульскому времени во вторник. Около 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы.

Южнокорейские военные провели предупредительную трансляцию и произвели предупредительные выстрелы, что побудило нарушителей вернуться на свою сторону границы.

После с их стороны больше не было никакой необычной активности. Поэтому представитель JCS предположил, что инцидент был случайным.

Нарушения границы связывают с тем, что Северная Корея с апреля размещает сотни военнослужащих в прифронтовых районах для проведения ряда мероприятий. В частности, установки мин, возведения стен и строительства дорог для военных операций.

"Эти действия, по-видимому, являются мерами по усилению внутреннего контроля над северокорейскими военными и жителями, отражению их попыток пересечь границу", – заявили в JCS.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Северная Корея несколько раз запустила десятки воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Они пересекали военную демаркационную линию и падали в разных населенных пунктах, разбрасывая вокруг окурки, бумагу, полиэтиленовые пакеты и другой хлам.

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