'Держась за руку с Путиным': Ким Чен Ын заявил о желании наращивать партнерство с РФ и пожелал россиянам побед

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын 12 июня направил "теплые поздравления" своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он заявил, что Пхеньян хочет наращивать сотрудничество с Москвой, а еще пожелал главе РФ побед в войне против Украины.

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Об этом сообщает северокорейское государственное медиа KCNA. Там отметили, что от имени всего правительства и народа лидер КНДР поздравлял "дружественный российский народ" с днем РФ.

В послании Ким Чен Ын называет россиян "сильным и мудрым" народом, который издавна "творил гордую историю и культуру" на своей "огромной земле", а еще якобы прошел такой же "гордый" путь развития, во время которого только то и делал, что демонстрировал "достоинство и могущественной страны".

Здесь лидер Северной Кореи отметил "вклад" в это российского диктатора, который "правильными решениями и указаниями" вывел на новую "решающую фазу" борьбу народа РФ "за противодействие эскалации угроз и вызовам вражеских сил". По мнению Ким Чен Ына, последние намерены лишить дружественное ему государство-террориста "суверенитета, безопасности и мирной жизни".

"Справедливость обязательно победит, и российский народ продолжит прославлять историю победы, свойственную ему по традиции. Народ КНДР выражает полную поддержку и солидарность российскому народу в его всесторонней борьбе за осуществление священного дела сохранения суверенных прав, развития и интересов своей страны против произвола и произвола империалистов", – процитировало СМИ хвалебные слова северокорейского лидера.

В этом обращении Ким Чен Ын заявил, что хочет "держать Путина за руку" и наращивать "более тесное сотрудничество" между КНДР и РФ для построения "большой страны" и создания "надежной защиты глобального мира и безопасности". Дружбу Пхеньяна с Кремлем он назвал "ценным стратегическим активом" для обеих стран, которые хотят развивать добрососедские отношения.

"В послании президенту Российской Федерации искренне пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной работе, а дружественному российскому народу – постоянного процветания, развития и побед", – подытожило издание слова диктатора КНДР российскому диктатору Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным США, страна-агрессор Россия пыталась договориться с КНДР о поставках боеприпасов для ведения войны против Украины. В обмен на оружие Москва предлагала Пхеньяну продукты.

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