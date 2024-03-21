Демократы в Конгрессе США согласны на помощь Украине в кредит, чтобы выйти из тупика – The Hill

Представители демократов в Конгрессе США, как в Сенате, так и в Палате представителей, в целом согласны поддержать идею оказания помощи Украине в кредит. Некоторые из них считают, что это "последний лучший шанс" Украины получить помощь перед выборами президента в США.

"Не все из них согласны с концепцией займа, потому что она "не желательна" для демократов. Но если кредитная стратегия может вывести Украину из тупика, то большинство демократов, по их словам, только за", – ссылается The Hill на законодателей.

Как сообщал OBOZ.UA, идея займа была предложена сенаторам-республиканцам на прошлой неделе. Издание напомнило слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, который недавно на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским намекал на возможность помощи в кредит, возможно, даже без процентов.

"Демократы поддерживают помощь Украине. Называйте это кредитом или как-то иначе, но дайте им ресурсы. Вы должны предоставить им помощь. Если это будет кредит, то это будет помощь. Если это будет пакет помощи без каких-либо требований, то это все равно будет помощь" – цитирует издание конгрессмена Бенни Томпсона из Комитета по вопросам национальной безопасности.

"Украина отчаянно нуждается в деньгах, и мы стараемся найти любой возможный способ получить эти деньги. Я не знаю, какие проценты потребуют республиканцы, но я понимаю необходимость помощи", – приводит The Hill слова сенаторки Элизабет Уоррен.

Однако не все законодатели, даже из числа республиканцев, разделяют идею предоставления помощи Украине в кредит. "Имейте в виду, что Израиль и Украина – и особенно Украина – вынуждены брать в долг много денег, чтобы справиться с войной. Поэтому, если вы собираетесь ухудшить их кредитоспособность, считайтесь с тем, что это вредит вашему союзнику", – цитирует издание Брэда Шермана.

"Это просто как идея из рукава, которую никто на самом деле не конкретизировал. Примите законопроект Сената. Давайте сделаем это и прекратим говорить", – в свою очередь сказал сенатор Крис Мерфи.

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также призвала вынести на голосование законопроект, который уже прошел согласование в Сенате. По ее словам, важно согласовать украинскую помощь как можно скорее.

Недавно в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

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