Демократы Палаты представителей призвали Пентагон расширить обучение украинских пилотов F-16 – Politico

Группа демократов Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) обратилась к Пентагону с призывом расширить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Так законодатели во главе с конгрессменом Адамом Шиффом поддержали соответствующее обращение Украины.

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Наше государство обратилось к Штатам с просьбой подготовить еще 10 пилотов F-16 в этом году. Об этом пишет Politico, ссылаясь на содержание письма, подписи под которым поставили 15 американских законодателей.

Демократы просят министра обороны США Ллойда Остина удовлетворить этот запрос Украины.

Они отмечают, что он поступил в критический момент войны России против Украины, когда размещение самолетов F-16 в нашей стране потенциально может оказать существенное влияние на исход войны.

"До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов для их управления, эта ситуация грозит подорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине", – подчеркивают демократы.

В Politico напомнили, что Киев оказывает давление на американских и европейских партнеров, чтобы они увеличили скорость и масштабы подготовки пилотов истребителей, даже если союзники утверждают, что украинские пилоты еще не готовы начать летать на своих самолетах F-16 в большом количестве.

Американские законодатели отмечают, что у союзников по НАТО есть широкие программы обучения и могли бы удовлетворить запрос Украины. Но они хотят, чтобы Пентагон был лидером.

"Эти усилия не только увеличивают способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепляют приверженность коалиции к поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность", – сказано в письме демократов к Остину.

Как сообщал OBOZ.UA, первые западные истребители F-16, о которых Киев просил по меньшей мере два года, должны прибыть в Украину в июле текущего года. Они вряд ли приведут к быстрому изменению ситуации на фронте, однако, безусловно, усилят обороноспособность Украины, считают эксперты.

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