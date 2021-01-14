Делегация ВОЗ прибыла в Ухань расследовать происхождение COVID-19

В четверг, 14 января, делегация Всемирной организации здравоохранения прибыла в город Ухань (Китай), чтобы начать расследование причин пандемии COVID-19.

Как сообщает ВВС, расследование будет начато после долгих переговоров между ВОЗ и китайским правительством. Известно, что группа из 10 ученых собирается опросить людей из исследовательских институтов, больниц и рынка морепродуктов, связанных с первоначальной вспышкой коронавируса.

Также после прибытия ученые пройдут двухнедельный карантин перед началом исследования, которое будет опираться на образцы и доказательства, предоставленные китайскими официальными лицами.

Профессор Дейл Фишер, председатель глобального подразделения ВОЗ по борьбе со вспышками болезней и ответным мерам, сказал, что этот визит несет только научную цель.

мир сочтет этот визит научным.

"Дело не в политике или обвинении, а в том, чтобы докопаться до сути научного вопроса", – отметил он.

Профессор Фишер подчеркнул, что большинство ученых считают, что вирус был "естественным явлением".

Отметим, что 14 января Китай официально сообщил о новой смерти от COVID-19 за последние восемь месяцев. Всего в стране заразилось почти 88 тысяч человек и умерло 4635.

Статистика коронавируса в Китае Worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае из-за COVID-19 изолировали город с 11 млн населения.