'Делаем все, что в наших силах': у Байдена отреагировали на новую атаку России по украинской энергетике

В администрации главы Соединенных Штатов Америки отреагировали на массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупанты в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Вашингтоне пообещали обеспечить Украину необходимыми средствами защиты от российской агрессии.

Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 8 мая. Она отметила, что США "сделают все, что в их силах".

"Мы говорили о наших беспокойствах в течение последних более двух лет относительно того, что россияне делают с энергосистемой. Наша позиция четкая – мы хотим быть уверенными, что оказываем Украине надлежащую помощь в сфере безопасности для ее защиты в отпоре агрессии России. Мы делаем все, что в наших силах", – заявила Жан-Пьер.

Представительница Белого дома подчеркнула, что Вашингтон и дальше "будет обеспечивать украинцев тем, что им нужно для защиты" и добавила, что в этом вопросе очень важно одобрение Конгрессом дополнительного финансирования Украине и союзникам.

В ночь на 8 мая страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданская застройка в семи областях Украины.

Всего врагприменил 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Защитники неба уничтожили 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 дронов-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что последний комбинированный российский удар по Украине был нацелен против нашей энергосистемы, включая генерацию и газовую инфраструктуру. Специалисты ведут работу по увеличению генерации энергии.

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