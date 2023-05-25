'Даже ядерное оружие одно на двоих': Токаев назвал 'проблемой' союзное государство Беларуси и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризивал союзное государство Беларуси и РФ. Это надгосударственное образование, которое владеет одним ядерным оружием на двоих, он назвал проблемой для других стран.

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Об этом Токаев сказал, выступая на Евразийском экономическом форуме 24 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил серьезную идеологическую основу союзного государства, но при этом указал на то, что оно является прецедентом.

"В мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен создания государства по формуле "Две страны – одно государство"...С единым политическим, юридическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", – сказал президент.

Диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко на словах о ядерном оружии почему-то начали улыбаться и переглядываться.

"Есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Армений. С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Этот вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю...обсудить данную проблему", – резюмировал Токаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске заявили, что российское тактическое ядерное оружие пока еще не разместили на территории Беларуси. Это было только заявление, никаких практических шагов в этом вопросе не предпринималось.

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