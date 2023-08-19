Данию предупредили о возможности терактов после акций с сожжением Корана

Министерство иностранных дел Великобритании предупредило о вероятности совершения террористических актов на территории Дании. Предупреждение связано с акциями протеста, на которых был сожжен Коран.

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В связи с опасностью дипломатическое ведомство рекомендовало британцам воздержаться от посещения Дании. Об этом сообщает пресс-служба МИД Британии.

В британском МИД уверены, что террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в Дании. Также в ведомстве предупредили, что преступления могут носить неизбирательный характер, в том числе в местах, часто посещаемых иностранцами.

Также сообщается, что власти Дании успешно предотвратили ряд запланированных нападений и произвели ряд арестов.

"Существует высокая угроза террористических атак во всем мире, затрагивающих интересы Великобритании и британских граждан, в том числе со стороны групп и отдельных лиц, которые рассматривают Великобританию и британских граждан в качестве целей", – говорится в заявлении МИД Британии.

Напомним, в России мужчина пробрался в мечеть и попытался сжечь Коран. Ему удалось поджечь несколько свитков, но огонь быстро потушили.

Ранее главарь Чечни Рамзан Кадыров выдал фейк о сожжении Корана в Швеции "бойцами ВСУ" и пообещал денежное вознаграждение за "ликвидацию" виновных.