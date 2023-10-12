Дальнобойных ракет ATACMS от США так и не будет!

К весне следующего года Украина получит соответствующее количество истребителей F-16 и натренированных украинских пилотов...

Далее текст на языке оригинала.

Понад дві години чекали на жaдану й завітну прес-конференцію Ллойда Остіна і нового начальника об'єднаних штабів генерала Брауна. Ну, нарешті... з'явився трохи оновлений формат Пентагону: старий його шеф і новий генерал. ...

Зараз продовжу вже з робочого місця, бо пишу прямо з залу прес-конференції.

Видео дня

Ллойд Остін розпочав розмову стосовно підсумків роботи контактної групи щодо допомоги Україні "Рамштайн - 16" з подій у Ізраїлі і засудження дій терористів Хамас. Це нормально, але ж не так довго це мало тривати. Збирайте контактну групу щодо Ізраїлю і говоріть, скільки вам заманеться. Сьогодні мова про Україну! Не забувайте!

Зроблю невеликий відступ. Сиджу майже в центрі другого ряду, ліворуч – пул американців. Праворуч приземлилася японка; але не просто японка, а кореспондентка українського англомовного часопису Kyiv Independent Asami Terajima. Познайомились. Вона запитала, чи я буду ставити запитання? Сказав що ні, бо торік трохи поконфліктував з Ллойдом Остіном через моє запитання про винищувачі і ракети ATACMS. Кажу, що це запитання і досі не втрачає актуальності. І ця японська дівчина з Kyiv Independent повторила моє запитання річної давнини Ллойду Остіну.

... Але і відповідь одержали також річної давнини: ракети ATACMS не на часі, а винишуваці F-16 будуть навесні. Крім того, Ллойд Остін додав, що Україні потрібні не ракети ATACMS, а зброя протиповітряної оборони. ...

Так, самозрозуміло, що зброя протиповітряної оборони нам потрібна, однозначно. Але і ракети більшої дальності нам ох як потрібні. Потрібні, як повітря.

Одним словом: "Наша пісня гарна нова..."...