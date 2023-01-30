Работали под вымышленными именами: в Словении задержали двух российских шпионов

Служба разведки и безопасности Словении совместно с Национальным бюро расследований обнаружила и арестовала иностранных граждан, занимавшихся шпионажем в пользу России. Они работали под вымышленными именами.

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Об этом сообщает издание Delo. У двух российских агентов был арендованный офис в офисном здании Lesnine на улице Пармова в Любляне.

Отмечается, что компания, которая служила прикрытием для их деятельности в Словении, официально занималась торговлей недвижимостью и антиквариатом.

Оба задержанных имели гражданство и паспорта третьих стран и не представились гражданами России. Как минимум один из них имел аргентинское гражданство.

По неофициальной информации, обнаруженная ячейка шпионов из Любляны якобы проводит операции не только в Словении, но и за рубежом. Операция по их разоблачению проходила в сотрудничестве с иностранными спецслужбами.

Двум подозреваемым грозит в общей сложности до восьми лет лишения свободы. В отношении них возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступного деяния по шпионажу в пользу иностранной разведки, предусмотренных частью второй статьи 253 УК Словении.

На данный момент российские шпионы находятся под стражей.

Напомним, в Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные о ситуации в Украине. Следователи считают, что его могли шантажировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве задержан шпион, которого завербовали спецслужбы Беларуси. Мужчина по имени Мантас Даниэлиш имеет литовское гражданство. Он интересовался базами данных своих соотечественников и теперь подозревается в шпионаже в пользу Беларуси.

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