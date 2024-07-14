Истерия, раздуваемая политическими оппонентами Трампа, вылилась в откровенное насилие. В Трампа стреляли. К сожалению, демократы и их спонсоры заняли такую позицию – тот кто не согласен с нами, тот враг. Народ это послушал и приступил к действию. Стал их уничтожать. Особенно, видимо, повлиял шквал уголовных дел против экс-президента. Мне лично это очень напоминает советский социализм, где слово, сказанное наперекор линии партии, считалось преступлением. Огромное количество людей были уничтожены или просто вычеркнуты из общественной жизни. Это, видимо, в самой природе социалистической лозунгов – все, для всех поровну. Поровну-то по- доброму не получается, ведь все люди разные. Значит нужно заставить. Вот и получается, что социализм, как идеология серой массы, всегда вызывает грубое и жестокое насилие.

Видео дня

Кому помешал Трамп с его прагматичной позицией – работайте и зарабатывайте? Только лодырям и посредственностям, бюрократам всех мастей, бездельникам на государственной службе, изображающим свою нужность.

К сожалению, Украина приняла эту позицию – все, что говорят в Белом Доме, правильно, все, что Трамп, неправильно. Этот однобокий подход закатан в бетон, СМИ не хотят слышать другое мнение. Как бы чего не вышло. Если следовать этому пути и дальше, будет мрак, концлагеря для инакомыслящих, монополия какой-нибудь партии с красивым названием и так далее.

Вчерашняя стрельба в Пенсильвании тому подтверждение. Социалисты и коммунисты уже не раз обанкротились на практике, нечем крыть. Приходится прибегать к насилию. Точно, как у нас на базаре.