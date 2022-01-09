Похоже, что и вправду на волне мирных социально-политических протестов в Казахстане кто-то очень могущественный решил воспользоваться ситуацией и ввел в Алма-Ату (допустил появление в Алма-Ате) каких-то бандитов, которые учинили там погром. За ними мог стоять Назарбаев или его люди, чтобы вернуться к полноценной власти, Токаев, чтобы избавиться от Назарбаева, еще кто-то, чтобы самому стать и Назарбаевым, и Токаевым, одновременно.

Ну, а мы-то что там забыли?

Вранье о двадцати тысячах боевиков, одурманенных энергетиками и говоривших на нераспространенных в Казахстане языках, остается враньем. Токаев уже сам стирает свои твитты об этом. И что значит смешная фраза про языки? Это был японский, французский, иврит, суахили? Они еще не придумали. То есть, внешней агрессии не было, был внутренний конфликт, ОДКБ там делать нечего.

Россия поддержала президента, вся легитимность которого стоит на том самом Назарбаеве, который сам, очевидно, всякую легитимность потерял.

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Россия поддержала президента, который, будучи верховным главнокомандующим, не может справиться с несколькими сотнями слабо вооруженных бандитов. То есть, вооруженные силы Казахстана ему не подчиняются. Наши войска до скончания века будут его защищать?

Почему наши сограждане должны подставлять себя под пули в конфликте в чужой стране? Говорят, Назарбаев дискриминировал русских. Но он эту политику вел все время, численность русскоязычного населения Казахстана при нем сократилась вдвое. Наши не вмешивались. Сейчас проснулись? И как дальше собираются действовать – Северный Казахстан аннексировать? Ведь теперь казахи к русским будут относиться много хуже, чем раньше – мы же теперь оккупанты.

А еще говорят, у нас, мол, с Казахстаном граница вон какая, нельзя, чтобы там экстремисты были у власти. Оно так, но, во-первых, не все, кто требует справедливости и свободы – экстремисты, это начальникам в Кремле неверно рассказали. А, во-вторых, Казахстан граничит с Таджикистаном, например, стало быть, теперь будем Таджикистан контролировать. А потом Иран, Папуа Новую Гвинею – границы России не заканчиваются нигде!

Может, попробовать договариваться с соседями, а не лезть к ним с указаниями и миротворцами?

Единственное, по-моему, объяснение нашего вторжения – геополитические амбиции нашего начальства. И чтобы наши люди не подумали, что они тоже могут свою судьбу решать, а не просто ждать милости.