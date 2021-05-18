Я очень люблю этот текст, написанный мной почти семь лет назад, когда я был ещё не мэром, а просто журналистом.

Наверное, он может не понравится многим моим новым поклонникам из Земли Обетованной, коих за последнюю неделю сюда добавилось сотни.

Также этот текст вообще очень многим может не понравится.

Потому, что он заставляет задуматься о Силе Духа, которого в нынешнем мире мало у кого осталось.

Не ныть, не опускать руки, не оглядываться назад.

Просто делать то, во что ты веришь.

Наслаждайтесь.

"Что может один?

Он был нищим евреем, родившимся в Белоруссии, в Полоцке. Его звали Элиэзер Перельман и, быть может, никто и никогда не узнал бы его существовании, если бы не его мечта.

В один счастливый (или несчастливый день, как смотреть..., а почему вам станет понятно ниже) Элиэзер вдруг решил, что его вечно гонимый народ обретет свободу, если поселится в Эрец Исраэль и заговорит на иврите - священном языке, который был забыт к тому времени уже две тысячи лет.

До сих пор непонятно - с какой стати эта странная мысль взбрела Перельману в голову.

В то время, в 80-е годы 19 столетия, на иврите никто не разговаривал. Все евреи, в основном, общались на арабском, турецком и других языках народов тех стран, с которыми их связала историческая судьба. Ну еще на идише и ладино. Иврит оставался книжным языком, эдакой средневековой латынью, на котором читали Тору и молились.

Элиэзер решил заставить свой народ вспомнить язык, на котором говорили еще во времена царя Давида. Он уехал в Иерусалим начал выпускать там газету "Ха-цви", в которой призывал евреев говорить на иврите. Также он сменил свою фамилию на Бен Иегуда и поселился в библиотеках. На долгие годы словари заменили ему семью.

Шло время. Его жена Двора родила ему сына, которого назвали Бен Цион, то есть - сын Сиона. Еще до рождения ребенка Бен Иегуда пообещал самому себе, что его ребенок не услышит в доме ни одного неивритского слова.

А вот что было делать Дворе, имея такого блаженного мужа? В древнем святом языке, на котором Б-г посредством пророков говорил с людьми, не было ласкательных прозвищ.

Двора, во всем следуя за своим мужем, не могла назвать своего маленького сына "малышом" или "лапочкой".

А еще еврейский Б-г никогда не слагал детских колыбельных.

Бен Цион рос нелюдимым ребенком. До четырех лет ребенок вообще не говорил! Соседи обвиняли Бен Иегуду (и не без оснований), что он калечит ребенка и тот попросту вырастет немым.

У мальчишки не было друзей, ведь его сумасшедший папаша не разрешал ему общаться с другими пацанами, не говорящими на иврите.

На долгие годы лучшими друзьями Бен Циона стали дворовая собака и кот.

Очередной скандал с соседями разгорелся, когда в присутствии постороннего человека Двора предложила Бен Циону сходить в туалет. На иврите. На священном языке, на котором Б-г разговаривал с людьми.

Свидетель столь постыдной выходки заорал на весь двор: "Вы осквернили Тору! Как можно обсуждать низменные потребности человека на святом языке?!!" После этого евреи объявили Бен Иегуде и его семье войну.

Его газету закрыли, по ночам ему кричали под окнами оскорбления, кидали во двор камни, не давали пройти на улице, его толкали и били.

Но Бен Иегуда с упорством фанатика восстанавливал иврит.

Двора умоляла его остановиться, ведь хуже всего приходилось их сыну, но отец неизменно отвечал: "Иврит стоит того, чтобы ради него пожертвовать сыном".

Впридачу ко всему у Бен Иегуды стал стремительно развиваться застарелый туберкулез и он заразил им Двору. В 1891 году она умерла.

А ее сумасшедший муж все восстанавливал иврит. К 1902 году, через десять лет усилий Бен Иегуды по восстановлению языка, в Палестине на иврите говорило только десять (!) семей. Десять лет — десять семей.

Это был крах.

Но нищий белорусский еврей Перельман был совсем непростым человеком.

Он жил Идеей, а Идея всегда сильнее, чем Материя.

Ведь сам Б-г когда-то сказал, что "вначале было Слово".

А в 1902 году Бен Иегуда остался больным вдовцом, который похоронил троих детей!!! Раввины запретили хоронить их на еврейском кладбище как детей отступника, оскорбившего Тору.

Но он продолжал восстанавливать иврит.

Сегодня Бен Иегуду безмерно почитают в Израиле. Его именем названы центральные улицы в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Вот только про жизнь его жестокую предпочитают не вспоминать.

Нет-нет, она не является тайной, но вот только ни один экскурсовод не расскажет вам то, что рассказал вам я.

Потому, что стыдно.

Оклеветали Бен Иегуду и посадили в тюрьму тоже евреи.

Они написали на него ложный донос в подготовке мятежа, и турецкая администрация посадила бедолагу за решетку.

Кого?

Книжного червя?

Фанатика?

Безумного ученого?

Обвинить в подготовке мятежа?

Пока разбирались с обвинениями его и так слабое здоровье окончательно сдало, и в 1922 году, через полгода после освобождения из тюрьмы, он умер.

А в то время, когда отец сидел в тюрьме, двенадцатилетнего Бен Циона травили соседские мальчишки. Пацан был в отчаянии. И в один момент, когда его силы были на исходе, Бен Цион осознал, что его оскорбляют НА ИВРИТЕ!

На священном языке, на котором когда-то Б-г говорил с людьми.

И тогда он понял, что его нищий, больной, нелюдимый отец вышел победителем из схватки с собственным народом.

Не будем осуждать евреев за историю с Бен Иегудой. Тем более, что им до сих пор ужасно стыдно.

Кстати, на доме где он жил (Иерусалим, ул. Эфиопии, 11), вы не найдете его мемориальной доски.

Фанатики-ортодоксы мстят Элиэзеру до сих пор!!! Власти вешают доску, а ортодоксы ее каждый раз разбивают.

И так снова и снова.

Такое безобразие возможно, наверное, только в Израиле — этой удивительной стране удивительных людей.

Но опять же не будем осуждать евреев - ибо разве нет в мире народа, который бы не побивал камнями собственных пророков?

...

Но...

Но сей текст совсем не об этом.

Он о том, ЧТО МОЖЕТ ОДИН? Ответ очевиден.

Один может все.

Он может заставить даже целый народ вспомнить язык, забытый две тысячи лет назад.

Но готовы ли мы положить себя за Идею?

А семью?

А своих детей?

Не в переносном смысле "положить", а в буквальном?

В могилу положить?

Как это сделал нищий еврей из Полоцка?

Ответ опять же очевиден.

...

Каждый раз когда я слышу стенания "патриотов" о притесняемой моск@лями "ридной мове", ну или унижаемой Западом России, или иудейском заговоре против Православия, я рассказываю им историю нищего еврея из Полоцка.

И оппоненты сразу замолкают.

Ибо один может все, а другие не в состоянии повторить даже сотую часть его подвига.

А еще Бен Иегуда НЕ ИСКАЛ виновных в страданиях своего народа.

Подумайте об этом.

Мы сами во всем виноваты"

...

...

...

Borys Filatov, 2014 (c)

И, да, я очень скучаю по тем временам, когда я мог заниматься историей и философией, а не качать г@вно по трубам.

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