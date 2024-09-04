Межгосударственное объединение BRICS+ включает Бразилию, россию, Индию, Китай, ЮАР, а с этого года ещё Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопию.

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Только что заявки на вступление в эту структуру подали Малайзия, Азербайджан и член НАТО Турция. Так что россия с Ираном, собравшимся, кстати, поставлять ей ещё и баллистические ракеты, окажутся в одном экономико-политическом блоке с представителем Североатлантического альянса.

BRICS+, и без этих трёх стран уже объединяющий едва ли не половину населения мира, имеет — также ещё без них — совокупный ВВП больший, чем у G7. Турция же, конечно, сообщество, где присутствует почти вся ось зла (не хватает разве что кндр), весьма усилит.

Сначала Эрдоган очень хотел в ЕС, но там ему отказали, и он собрался теперь туда, где ему не откажут. Как тут не вспомнить, что россия сначала хотела в НАТО и лишь поняв, что туда не попадёт, развязала агрессию против Грузии, а потом и Украины.

Только Запад так умеет из потенциальных партнёров делать врагов. Украине же просто некуда деться. На коалицию с заклятыми друзьями она обречена.