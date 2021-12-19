Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 75 человек: стихия разрушала дома и вырывала деревья с корнями. Фото и видео

На Филиппинах пронесся самый сильный в этом году супертайфун, получивший название "Рэй". Изначально сообщалось о более чем 30 погибших, на данный момент жертв уже 75.

Об этом сообщает AFP News Agency, ссылаясь на данные местных властей. По меньшей мере 13 человек были ранены, а еще 10 пока остаются пропавшими без вести, передает Aljazeera.

Количество погибших может возрасти, так как к некоторым районам до сих пор нет доступа, местами по-прежнему отсутствует связь. В пострадавших областях поводят поисково-спасательные операции, в которых участвуют военные, полиция, спасатели и береговая охрана.

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Некоторым людям пришлось подниматься на возвышенности, многие забирались на крыши, так как из-за тайфуна прибывала вода.

В понедельник, 20 декабря, в наиболее пострадавшие районы направят корабль ВМС Филиппин с гуманитарной помощью для жителей островов.

На фото и видео видны значительные разрушения во многих городах. Ветер сносил дома и бетонные опоры, срывал крыши зданий и вырывал с корнем большие деревья. Ущерб, который был нанесен ландшафту островов, уже сравнивают с последствиями супертайфуна "Хайян" в 2013 году. Он стал самым разрушительным для Филиппин, тогда погибли и пропали без вести более 7300 человек.

"Филиппины входят в число наиболее уязвимых к воздействию изменения климата стран мира, каждый год острова подвергаются в среднем 20 штормам и тайфунам, которые, как правило, уничтожают урожай, дома и инфраструктуру в и без того бедных районах", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, скорость ветра при тайфуне на Филиппинах достигала 195 км/ч, а местами даже 270 км/ч. Более чем 300 тысячам местных жителей пришлось покинуть свои дома.