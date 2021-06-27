Число жертв обвала дома во Флориде возросло, спасатели не прекращают работы. Видео

Жертвами обрушения дома в городке Серфсайд, штат Флорида (США), стали пять человек, из которых четверых уже опознали. Еще 156 человек остаются пропавшими без вести.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сказала, что процесс идентификации жертв сложный, и они будут полагаться на анализ ДНК, передает CNN.

Так, были опознаны 83-летний Антонио Лозано, 79-летняя Глэдис Лозано, 54-летний Мануэль ЛаФонт и 54-летняя Стейси Фэнг. Пятая жертва пока не установлена. Отмечается, что сейчас учтено 130 человек, пропало без вести 156 человек. Причина обрушения дома еще не установлена.

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"Нашим главным приоритетом по-прежнему являются поисково-спасательные операции и спасение всех, кого мы можем найти", – добавила мэр.

Спасатели сообщили, что им удалось локализовать пожар и свести к минимуму задымление, затрудняющее поисково-спасательные операции.

CNN пишет, что ранее инженер Фрэнк Морабито из Morabito Consultants выразил обеспокоенность по поводу повреждения конструкции здания. Согласно документам, почти за три года до смертельного обрушения, эксперт указал на структурное повреждение бетонной плиты под бассейном и "трещины и сколы" в гараже. Отчет о структурном исследовании за октябрь 2018 года был включен в серию публичных документов, опубликованных на веб-сайте Surfside town.

В документе говорилось, что гидроизоляция под палубой бассейна и подъездной дорожкой вышла из строя и вызвала "серьезные структурные повреждения".

"Неудачная гидроизоляция вызывает серьезные структурные повреждения бетонной структурной плиты под этими областями. Если не заменить гидроизоляцию в ближайшем будущем, степень износа бетона возрастет в геометрической прогрессии", – говорилось в отчете.

Также указывалось, что гидроизоляция была уложена на плоскую конструкцию, а не на наклонную бетонную плиту, которая могла бы позволить воде стекать. Это привело к тому, что вода осталась на гидроизоляции до тех пор, пока не испарилась, что в отчете определено как "серьезная ошибка".

"В бетонных колоннах, балках и стенах наблюдались обильные трещины и сколы различной степени ... Хотя некоторые из этих повреждений незначительны, большая часть повреждений бетона требует своевременного ремонта", – сообщал инженер.

При этом в отчете не содержалось никаких указаний на то, что сооружение находится под угрозой обрушения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, обрушение части многоэтажного жилого дома произошло в округе Майами-Дейд на юге Флориды (США) ночью в четверг, 24 июня.

На место было направлено 80 бригад спасателей, а территорию у здания оцепили.

В США заявили, что частичное обрушение 12-этажного дома во Флориде якобы нельзя было предвидеть, а возможными причинами ЧП назвали трещины и проседание почвы.