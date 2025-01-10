Число пострадавших от землетрясения в Тибете возросло до 337 человек: все подробности стихийного бедствия. Фото и видео

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибете, которое произошло вблизи Гималайских предгорий, почти удвоилось. По последним данным, 337 человек получили травмы по сравнению с начальной оценкой у 188 пострадавших. Погибли 126 человек.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные государственного китайского издания Global Times. Отмечается также, что пока неизвестно количество пропавших без вести.

Источник также сообщает, что спасатели продолжают поиски в труднодоступных районах эпицентра землетрясения. Однако из-за низких температур, которые ночью достигают от -10 до -15 градусов по Цельсию, шансы на выживание людей под завалами остаются минимальными.

По состоянию на пятницу в зоне бедствия произошло более 1600 толчков, что затруднило эвакуирование более 47 000 пострадавших в обустроенные временные приюты.

Власти уже доставили в пострадавшие регионы более 743 000 тонн гуманитарной помощи, в том числе пищевые продукты и теплые вещи.

Руководство страны, включая главу тибетской партии Ван Цзюньчжэня, активно приобщается к ликвидации последствий катастрофы. Спасательные работы продолжаются, а власти обещают быстрое восстановление пострадавших населенных пунктов и улучшение устойчивости к будущим стихийным бедствиям.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 января в китайском тибетском автономном районе произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали более сотни человек. Магнитуда подземных толчков достигала показателя 7,1. Эпицентр толчков был зафиксирован на глубине почти 10 километров в округе Тингри, где Индо- и Евразийские плиты сталкиваются друг с другом.

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