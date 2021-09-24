Число погибших на Эльбрусе возросло: что известно о состоянии пострадавших альпинистов

Количество погибших альпинистов на горной вершине Эльбрус в России увеличилось до пяти. Спасены были 14 человек, почти все они пострадали.

Медики обнаружили у них сильное обморожение и переломы конечностей, сообщают ТАСС и "Интерфакс". Спасатели на ратраках эвакуировали пострадавших на поляну Азау (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам врачей, первые восемь спасенных альпинистов находятся в относительно удовлетворительном состоянии средней степени тяжести. Одного человека госпитализировали с переломом голени.

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Поисково-спасательная операция закончилась в 2:45. В ней принимали участие около 70 человек и 16 единиц техники. Поиски были сложными из-за штормового ветра до 40 м/с, метелью и низкой температуры -20 градусов.

Напомним, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров 23 сентября произошло ЧП с группой альпинистов из 19 человек. Альпинисты подали сигнал о помощи в связи с непогодой, когда поднимались наверх.

Гора Эльбрус, которая фактически является стратовулканом, размещена на Кавказе. С высотой 5642 метра над уровнем моря она является самой высокой горная вершиной в РФ.

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