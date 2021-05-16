Четыре страны пропустили открытие Евровидения из-за коронавируса

Все участники открытия Евровидения 2021 за день до события прошли тест на коронавирус. Некоторые получил положительный результат, поэтому в мероприятии не приняли участие четыре страны.

Об этом говорится на официальном сайте конкурса. Отмечается, что все команды, где есть больные участники, теперь будут передвигаться на собственном транспорте для безопасности других людей.

"В качестве меры пресечения делегации из Румынии и Мальты теперь не будут участвовать в мероприятии в воскресенье, 16 мая, после двух ранее сообщенных положительных тестов на COVID-19 среди других делегаций, которые проживали в том же отеле – Исландии и Польши", – говорится в сообщении.

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