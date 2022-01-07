Очень не люблю эту замыленную фразу, сам никогда её не употреблял, но время, видимо, пришло - да, вчера мы проснулись в новой реальности. Шестое января две тысячи двадцать второго года - день, когда началась война. Да, вчера она началась. Путин принял решение о переустройстве миропорядка в регионе. И уже начал его. Возрождение нового Варшавского блока, строение Четвертого Рейха с его последующей эскалацией - все это началось прошлой ночью с Казахстана. Система, последнее десятилетие все же старавшаяся сохранять баланс, пришла в движение. Геополитические сдвиги начались.

Война теперь неизбежна.

Эта ночь была решающей - и перелом произошел. Власть устояла, предала свою страну, попросила ввода оккупационных войск. И оккупационные войска с радостью вошли. Кстати, между прочим, в нарушение самого же договора ОДКБ, его пятого пункта, который гласит, что войска ОДКБ задействуются только в случае внешней агрессии, но это так, чисто для галочки, кого это уже волнует.

Предательство загнанного в угол Пашиняна, который сам пришел к власти в результате демократической революции, но теперь Москва его сломала - впрочем, у Армении и никогда и не было другого выхода.

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Одна Киргизия пока еще держится - Парламент не одобрил отправку роты СПН в Казахстан на подавление протестов. Ну, киргизы всегда сносили свою власть за одну ночь через каденцию.

Самый большой контингент, три тысячи человек, отправляет Россия.

Второй по численности - до батальона - отправляет Беларусь.

Точнее, теперь уже Белоруссия.

"Беларусы. Осознайте главное. Нет вопроса "мирный протест" или "не мирный протест". Вопрос стоит так — либо вы будете воевать в Минске с Лукашенко сейчас. Либо ваши дети будут воевать в Сирии, Ливии, Чечне, Украине. И уже в самом ближайшем будущем, поверьте".

Два года назад написано.

Ваш Дед.

Не будет никакой глобальной войны, Путин один, кто его поддержит, а-за-за, Бабченко совсем с катушек съехал, хватит сеять панику. Нате. Ловите. Пацифисты фиговы.

Новые страны Оси уже понятны. Выстраиваться она будет вокруг ОДКБ. Россия, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения. Это уже точно. Грузия балансирует на грани, качаясь то туда, то сюда. Возможно, в дальнейшем, ситуационный союз с Турцией - когда Эрдоган тоже слетит с катушек окончательно. Возможно, кстати, Иран. В уме держим Сирию и Афганистан. Ну и Северная Корея на подпевках, куда ж без неё.

Отличная компашка вырисовывается.

Война теперь становится неизбежна.

Можно начинать отсчет.

Я не знаю, закончилось лит все в Казахстане, или нет, киргизы в Оше мне говорили - киргизы быстро взрываются, но и быстро остывают, если казахский менталитет такой же - то да, все закончилось. Если нет, то сопротивление еще возможно. Возможна даже гражданская война. Или партизанская война. Не знаю. Я не спец.

Но глобально новый Варшавский блок народился.

Впервые на сцене - Четвертый Недорейх.

Встречайте.

Восемь лет назад в Украине сошлись четыре составляющих - невероятное везение в том, что Янукович оказался фантастическим трусом и сбежал тут же, как только протест перешел в активную фазу, медлительность Путина, который тогда не решался еще действовать настолько открыто и быстро, наличие в стране людей, способных координировать, отдавать приказы и брать ответственность, и наличие людей, готовых воевать, убивать и погибать за свободу.

В Казахстане из этих четырех пунктов был только один.

Токаев не сбежал, Путин учел опыт прошлых ошибок и жевать сопли уже не стал, среагировав моментально, координации нет.

В Украине 18 февраля протест против власти перерос в национально-освободительную войну.

Как будет в Казахстане, повторюсь, не знаю, но пока похоже, что не перерастет.

А значит, 6 января - день, когда Недорейх усилился, и, самое главное - осознал себя. Как Скайнет. Маски сброшены, притворятся больше не зачем, сила своя прочувствована и осознана - и она будет применена.

Запад, как всегда, жует сопли. Эх, ребятки, вам бы просчитывать бы так же быстро, как ваш противник - и уже позавчера отправить протестующим хотя бы стрелковое оружие, как ваш предшественник с яйцами делал это в Афганистане - но как же можно. Толерантность, неприкосновенность диктаторов, спасение лягушек. Кто в таком мире способен надеть яйца и взять на себя ответственность.

В итоге мы имеем очередное разрастание Рейха. А Украина осталась один на один, окруженная с трех сторон. Слава богу, мы на границах Европы. Были бы, как Казахстан, за две тысячи километров от ближайшей страны Евросоюза - всем было ровно так же наср*ть.

И вот сейчас, когда начался обратный отсчет, рыть бы и рыть носом, готовиться бы и готовится, но инфантил в кресле Главкома постит фоточки с собачкой Петей из спортзала и арестовывает Порошенко.

Кстати, у меня теперь нет ни малейших сомнений, что если он доведет страну до социального и экономического взрыва - то попросит помощи в подавлении "террористических банд".

И у меня нет теперь никакого сомнения, что в этот раз Путин и замазанные им страны ОДКБ такую помощь окажут.

Выступит какой-нибудь Пашинян, и никого не остановит, что Украина ни в каком ОДКБ не состоит.

Кстати, россияне, теперь вы все официально оккупанты. И, да, готовьтесь. Скоро военкомат, шинель, этот марш не смолкал на перронах, аллюр три креста. Интернациональный долг по помощи всем возможным братским народам.

Мои поздравления.

Ну, что же. Здравствуй, солнечное зимнее утро новой реальности.

Мир изменился. Теперь официально.

Времени становится все меньше.