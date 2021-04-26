Российско-чешский шпионский скандал набирает обороты. 25 апреля масла в огонь подлил президент Чехии Милош Земан.

Злые языки называют его "чешским другом Путина". К примеру, президент Чехии утверждал, что "суть украинской революции в том, что здесь воюют бандиты с бандитами", призывал украинцев "смириться" с Крымом, цитировал российские нарративы по оккупированному Донбассу и неоднократно высказывался за отмену санкций против России. В 2015 году Радіо Свобода презентовала фильм-расследование "Чешские друзья Путина", в котором журналистка Ольга Мальчевская детально рассказала о российско-чешской связи и "друзьях" Путина в Европе.

Неделю назад, 16 апреля, стало известно о причастности Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил России (ГРУ) к взрывам на военных складах в Чехии в 2014 году. "На основании однозначных улик, полученных в ходе расследования, должен констатировать, что существует аргументированное подозрение в причастности офицеров российской военной разведки ГРУ, подразделения 29155, к взрыву боеприпасов во Врбетице", — заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Чешские власти считают, что за взрывами, когда погибли два человека и было уничтожено 150 тонн боеприпасов, стоят известные по отравлению Скрипалей в Солсбери сотрудники российской военной разведки — Мишкин и Чепига ("Петров" и "Боширов"). Как сообщают местные СМИ, мотивом российских спецслужб могла быть попытка остановить экспорт вооружения либо в Украину, либо в Сирию.

Также 20 апреля было опубликовано расследование The Insider и Bellingcat при участии Der Spiegel и Respekt.cz "Дипломаты с бомбой. Как ГРУ взорвало склад вооружений в Чехии". Расследователи пришли к выводу, что в организации взрывов учувствовало не менее шести человек, причём двое прилетали под прикрытием дипломатов, а операцией руководил лично глава воинской части ГРУ 29155 генерал Аверьянов.

Новость о причастности российской военной разведки к взрывам во Врбетице произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых спецслужбы определили как сотрудников российской разведки. "Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами чётко определены как офицеры российских спецслужб СВР (Служба внешней разведки — прим. авт.) и ГРУ", — сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности министра иностранных дел.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. После этого чешские власти приняли решение уравнять число сотрудников посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве, анонсировав высылку 62 российских дипломатов.

Североатлантический альянс опубликовал заявление в знак поддержки Чехии, в котором "союзники выражают глубокую озабоченность дестабилизирующими действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического союза, и полностью солидарны с Чешской Республикой". В заявлении Евросоюза говорится, что "Европейский союз выражает полную солидарность с Чешской Республикой, поддерживает действия, предпринятые её властями до настоящего времени, и готов поддержать её дальнейшие усилия по привлечению виновных к ответственности". В знак поддержки ряд стран, к примеру, Словакия и страны Балтии, выслали российских дипломатов.

Но в воскресенье, 25 апреля, президент Чехии Милош Земан сделал заявление, которое поставило всех в тупик. "Могу заявить, что в отчёте Службы информационной безопасности (контрразведка Чехии — прим. авт.) говорится, что не существует доказательств или свидетельств того, что эти два агента (Мишкин и Чепига — прим. авт.) находились на территории Врбетицы", — заявил он, выступая по телевидению.

"...мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть основная, что произошёл взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатым материалом. И вторая — что это была операция иностранной разведки. Я серьёзно отношусь к обеим этим версиям и хочу, чтобы их тщательно изучили", — сказал президент Чехии.

Это заявление вызвало шквал критики в Чехии. В частности, чешская оппозиция раскритиковали Милоша Земана, сказав, что он или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и стремится отвести подозрения от российских спецслужб. А президент Сената Милош Выстрчил заявил, что он раскрыл информацию из незавершённого расследования, чем поставил его под угрозу.

Сын одного из двух погибших во время взрывов на военных складах во Врбетице раскритиковал обращение президента Чехии. "Из открытых источников ясно, что эта версия — неосторожное обращение — уже, по-моему, (полностью — прим. авт.) исключена", — приводит чешское телевидение слова Ондржея Гавранека. Он намерен выступить с открытым письмом к Милошу Земану, так как считает, что якобы халатность его отца Вратислава Гавранека и Людека Петржика, второй жертвы трагедии, не могла стать причиной произошедшего.

Зато в России разразились овациями. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия должна принести извинения России за предпринятые действия по ухудшению отношений, ведь теперь на восстановления диалога с официальной Москвой могут уйти годы. "Чехии после всего этого как минимум стоит принести извинения, если, конечно, в Праге сохранились остатки самостоятельности в принятии решений", — сказал он.

Вырванные из контекста слова Милоша Земана подхватила роспропаганда. "Милош Земан предположил, что история с ЧП во Врбетице может быть игрой спецслужб", "Неосторожное обращение с боеприпасами могло спровоцировать взрывы во Врбетице — Земан", "Земан признал, что в отчёте спецслужб нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники ГРУ находились во Врбетице", "Земан заявил об отсутствии данных об „агентах России“ во Врбетице" — этими и подобными заголовками полнится информпространство.

Складывается ощущение, что этим заявлением Россия будет прикрываться как фиговым листом во всех спецоперациях. "Заявления Земана — это первый случай развенчания того самого принципа „highly likely“, руководствуясь которым Россию в последние годы обвиняли во всех смертных грехах. Не сомневаюсь, что рано или поздно также будут развенчаны и все остальные фейковые обвинения в адрес нашей страны", — считает депутат Госдумы РФ Пётр Толстой.

Судя по "политическому весу" персоны, которую задействовали российские спецслужбы, они прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы замять скандал. Если факт причастности российской военной разведки к взрывам на военных складах во Врбетице будет доказан, Россия понесёт ответственность за совершение акта государственного терроризма в мире. Помимо этого, в Москве опасаются, что Чехия окончательно сойдёт с орбиты российского влияния.

В Чешской Республике большое количество граждан — выходцев из СССР. Это классическая схема для российских спецслужб заручиться поддержкой постсоветских граждан, которые помогают осуществлять спецоперации по внесению деструктива в деятельность как внутри Чехии, так и в международных организациях, членом которых является Чешская Республика, а именно Евросоюза и НАТО. Сосредоточение значительного российского "дипломатического контингента" в Чехии говорит о желании официальной Москвы осуществлять свою дестабилизирующую деятельность в этой стране, а также посредством её.

Дипломатические конфликты, наряду с экономическими и военными войнами, влекут за собой серьёзные последствия. Государства перестают друг с другом общаться — это приводит к максимальной напряжённости в отношениях и отсутствии информации о том, что можно ожидать от сторон. Принимая во внимание то, что одной из сторон является Россия —есть чего опасаться. Страна-агрессор не оставит просто так Чехию, куда во время "Пражской весны" вводила военную технику, и через которую пытается инфильтрировать выгодные для Москвы политические силы в институты Евросоюза и НАТО для продвижения пророссийских нарративов, в том числе в отношении Украины.

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