Чехия собирается принять новую оборонную стратегию и признать в ней Россию самой большой угрозой

Чехия в октябре 2023 года планирует принять новую оборонную стратегию. Самой большой угрозой для безопасности государства там собираются признать страну-агрессор Россию, которая напала на Украину.

Об этом 28 сентября сообщило издание Seznam Správy. Журналисты отметили, что в их распоряжении появился этот документ. Его утверждение находится уже на финальном этапе.

На прошлой неделе оборонную стратегию одобрил Совет государственной безопасности Чехии, а в октябре за него должно проголосовать правительство.

"Вероятность военного нападения на Чехию или одно из государств НАТО и ЕС является самой высокой со времен окончания холодной войны. Россия будет представлять серьезную угрозу безопасности Чешской Республики и ее союзников в долгосрочной перспективе", – говорится в документе.

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Также там сказано, что в связи с растущей агрессивностью РФ главной задачей оборонной политики Чехии является подготовка к "длительной оборонной войне высокой интенсивности с технически развитым противником, оснащенным ядерным оружием".

Учитывая эти угрозы, государство должно создать хорошо обученную армию и подготовить территорию своей страны к возможному присутствию армий союзников. В документе сказано, что из-за географического положения Чехия занимает особую позицию в оборонных планах НАТо, поэтому страна должна быть готова к передвижению по своей территории десятков тысяч военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, полномасштабная война России против Украины может продлиться еще долго, предположил начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржека. Он считает, что Москва будет действовать менее предсказуемо и представлять более серьезную угрозу для Запада даже после того, как война в Украине закончится.

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