Чехия хочет совместно с Украиной производить учебно-боевые самолеты: что известно о проекте

Чехия подтвердила возможность совместного с Украиной развития проекта по производству учебно-боевых самолетов F/A-259 (в чешских СМИ также обозначается как L-259). Они могли бы заменить учебно-тренировочные самолеты L-39 "Альбатрос"

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Как пишет Defence Express, проект F/A-259 может быть перспективным, хотя пока что он существует только на бумаге. Впервые компания Aero Vodochody представила его в июле 2018 года на аэрокосмическом салоне в британском Фарнборо.

"Пошло пять лет, но до сих пор неизвестно хотя бы о построении опытного образца такого самолета", – указали эксперты.

С другой стороны, F/A-259 – это усовершенствование уже существующего серийного L-159A, что дает проекту "опору" и основания полагать, что реализация задумки реалистична.

В статье указали, что конструктивно и по ТТХ оба самолета ничем между собой не отличаются, отличия есть только в наборе бортового оборудования.

Эту электронику для F/A-259 должна производить израильская Israel Aerospace Industries. "И это может быть существенный нюанс, учитывая диалектичность официальной позиции Израиля по поводу войны РФ против Украины", – отметили в Defence Express.

Ожидается, что F/A-259 сможет подниматься в воздух даже с "полевых" аэродромов, при этом возможна и опция установки штанги дозаправки в полете.

Сам L-159 (база проекта) имеет такие характеристики: длина фюзеляжа в 12,7 метров и размах крыльев в 8,7 метров, полная взлетная масса до 8 тонн и максимальная боевая нагрузка до 2,3 тонн, максимальная скорость – 936 км/ч, а боевой радиус – 790 км.

"В этой истории Чехия предлагает скорее легкий штурмовик с возможностью перехвата воздушных целей (хотя бы потому, что на F/A-259 нет кабины для второго пилота). Но возможно, если такой проект заинтересует ВСУ, то вопрос с необходимыми конструктивными переработками чехи смогут решить оперативно", – заявляется в материале.

Напомним, что Петр Павел как президент Чехии впервые приехал в Киев 28 апреля 2023 года. Он объявил, что его государство хочет развивать оборонное сотрудничество с Украиной сразу по шести направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время визита в Украину Петр Павел заявил, что больше всего для успешной обороны ВСУ нужны боеприпасы. Чехия вместе с союзниками будет искать пути решения этой проблемы и наращивания поставок снарядов.

– Петр Павел приехал в Киев вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В столице нашего государства, когда политики находились в гостинице, их застала воздушная тревога. Президентам вместе с охраной пришлось прятаться в бомбоубежище.

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