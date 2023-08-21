Чехия готовит программу возвращения переселенцев в Украину: что она предполагает

Правительство Чехии планирует подготовить специальную программу по добровольному возвращению украинских беженцев на Родину. При этом срок временной защиты для них планируется продлить до марта 2025 года.

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Об этом пишет чешское издание Radio Prague International. Отмечается, что правительство планирует сначала определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем уже запустить проект.

Соответствующие изменения предусматривают проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina, касающийся прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике.

"Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении", – цитирует издание инициаторов поправки.

Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.

В то же время, в документах, сопровождающих аргументацию к законопроекту, отмечается, что развитие событий еще не указывает на то, что война вскоре закончится и беженцы смогут вернуться в Украину.

По данным МВД страны, в Чехии сейчас 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них – женщин и дети. В июне опросы чешских СМИ показали, что вернуться домой хочет только четверть беженцев, тогда как половина участников опроса сообщила, что они однозначно планируют остаться за границей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Чехия занимает третье место в Европе (после Германии и Польши) по количеству виз временной защиты для эвакуированных из Украины. Это связано с тем, что Чехия остается финансово доступной многим вынужденным переселенцам из Украины.

Тем временем в Украине демографическая ситуация достигла критической точки. Поколение детей даже наполовину не компенсирует поколение родителей. А без возвращения беженцев рассчитывать на послевоенное восстановление не приходится, разве что на новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран.

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