Чего ждать от Саммита мира в июне: Шольц заявил о 'большом шаге'

Канцлер Германии Олаф Шольц видит возможности в запланированной в следующем месяце мирной конференции относительно Украины. Он отметил, что обсуждения на этом форуме будут важным шагом на пути к решению глобальных вопросов мира.

Об этом сообщает издание Tagesschau. Шольц выразил надежду, что к саммиту также присоединятся арабские страны, Индия, Южная Африка, Бразилия и Китай.

"Даже если там пока не будет обсуждаться основной вопрос мира, а вопросы, которые также являются его частью, это был бы большой шаг. Из этого можно было бы развивать дальше", – сказал Шольц в ходе дискуссии, организованной Redaktionsnetz Deutschland (RND) в Потсдаме.

Саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке, куда Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

"Для меня очень важно, чтобы там были также страны Аравийского полуострова, Индии, Южной Африки, Бразилии и, по возможности, Китая", – добавила канцлер Германии.

Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх Варфоломей подтвердил, что примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне 2024 года. Свое решение он подтвердил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZ.UA, глава украинского государства Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в первом саммите мира в Украине. Мероприятие пройдет в июне 2024 года в Швейцарии.

Напомним, что Зеленский сказал, что Украина усиленно готовится к саммиту мира в Швейцарии и работает над тем, чтобы на нем были представлены все континенты и каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН. Чем больше стран мира присоединятся к саммиту, тем быстрее можно будет восстановить мир на континенте.

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