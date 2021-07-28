В Париже вор на самокате ограбил элитный ювелирный бутик: украдены драгоценности на €2 млн. Фото

В центре Парижа (Франция) злоумышленник на электросамокате ограбил элитный ювелирный магазин Chaumet. Он забрал с собой украшений, предварительно, на сумму почти 2 млн евро (2,37 млн долларов).

Инцидент произошел во вторник, 27 июля, около 17:00 (по местному времени), пишет французское издание Le Parisien. Оно назвало преступление "монументальным". Ограбление подтвердила и местная прокуратура.

Отмечается, что бутик находится недалеко от Елисейских полей в центре города. В магазин грабитель приехал на электрическом самокате. Он зашел внутрь, начал размахивать пистолетом, а после того, как забрал украшения, – снова сбежал на своем двухколесном транспортном средстве.

Видео дня

Издание передает, что ограбление якобы произошло всего лишь за несколько минут.

Прокуратура начала расследование, злоумышленника ищут. В компании же инцидент пока никак не комментируют.

Известно, что Chaumet – один из старейших ювелирных брендов Франции, история которого началась в 1780-х годах. Он принадлежит конгломерату предметов роскоши LVMH (LVMH.PA). Всего дому Chaumet принадлежат 45 эксклюзивных магазинов по всему миру.

Это нападение грабителя – не первое в истории Chaumet. Так, в 2009 году пострадал другой магазин Chaumet – на Вандомской площади в Париже. Тогда похитители "ювелирки" унесли с собой украшений на 1,9 млн евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в городе Новокузнецк (Кемеровская область РФ) грабитель пытался отобрать деньги у девушки-кассира в секс-шопе, но нарвался на отпор и убежал. Сотруднице магазина удалось отбиться от мужчины резиновым фаллоимитатором.