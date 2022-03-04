Часть зенитных ракет "Стрела", которые Германия обещала передать Украине, устарели: выяснились подробности
Немецкое правительство пообещало предоставить Украине в качестве помощи в войне с Россией 2700 зенитных ракет "Стрела". Выяснилось, что сотни этих снарядов полностью устарели и непригодны для использования.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel. Этим ракетам не менее 35 лет, в 2014 году их объявили устаревшими и поместили на склады.
Отмечается, что деревянные ящики, в которых хранятся "Стрелы", сильно заплесневели, из-за чего во время их последней проверки в ноябре прошлого года военнослужащим пришлось носить защитное снаряжение.
При этом в СМИ заявили, что это украинская сторона якобы запросила поставку этих ракет, зная об их возрасте.
Соответствующую поставку согласовало Министерство экономики Германии. Уже позже выяснилось, что 700 ракет сильно повреждены и больше не могут быть использованы. В них обнаружили маленькие трещины, которые привели к коррозии.
Нашей стране должны передать оставшиеся исправные 2 тысячи таких снарядов. В Германии добавили, что все вооружение перед отправкой в Украину будет тщательно проверяться.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала войны Украина получила международные гарантии на 15 млрд долларов помощи. Речь идет о финансовой, технической и гуманитарной поддержке.
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