Charlie Hebdo показал 'разговор' Трампа с Путиным: 'пикантная' деталь взбудоражила сеть

Французский литературно-художественный журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на тему телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Нового главу Белого дома нарисовали голым.

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Также французские художники показали Трампа и Путина как "влюбленную пару". Карикатуру с новоизбранным американским президентом Charlie Hebdo опубликовал в Facebook.

Карикатуру назвали "Трамп возобновляет диалог с Путиным". При этом художники акцентировали, что американский политик и российский диктатор не могут решить кто первый завершит разговор.

"Нет, это ты первым вешай трубку!", – написали художники в форме розового сердечка.

Читатели Charlie Hebdo с юмором отреагировали на новую карикатуру. Пользователи соцсети пошутили, что теперь журнал отдает предпочтение "любви" даже в условиях войн и конфликтов. В то же время некоторые читатели назвали разговор Трампа с Путиным "позорным" и обвинили политиков в попытке разделить Украину.

Напомним, 10 ноября стало известно о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп уже провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, речь шла о Крыме.

Ранее Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться. Республиканец утверждает, что его администрация будет настойчиво работать для поиска решений.